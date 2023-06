Nápoles anuncia francês Rudi Garcia como substituto de Luciano Spalletti

O francês Rudi Garcia foi nesta quinta-feira anunciado como novo treinador do Nápoles, substituindo o italiano Luciano Spalletti no campeão transalpino de futebol, que divulgou a novidade no Twitter.

"Rudi Garcia é o novo treinador do Nápoles. Bem-vindo, mister", escreveu o clube napolitano, em publicação acompanhada de foto do técnico gaulês.

Rudi Garcia estava sem clube depois de ter saído dos sauditas do Al-Nassr, onde orientou Cristiano Ronaldo.

O técnico de 59 anos fez toda a sua carreira em França, sendo as excepções a aventura saudita e a Roma, entre 2013 e 2016.