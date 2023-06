Glenda Jackson (1936-2023), actriz, rainha republicana e política britânica

Ao longo de uma vida pública que durou mais de seis décadas, a britânica Glenda Jackson foi estrela de cinema, dos palcos e da televisão, tendo sido coroada com dois Óscares de Melhor Actriz. Nos anos 1990, já depois de passar a casa dos 50, a assombrosa actriz, que morreu esta quinta-feira, aos 87 anos, após uma "doença breve", decidiu retirar-se da representação e dedicar-se à política. Foi deputada trabalhista na Câmara dos Comuns e ministra júnior dos transportes no primeiro governo de Tony Blair. Acabaria depois por voltar à vida artística, assumindo o papel de protagonista numa montagem do Rei Lear, de Shakespeare.

Nascida em Birkenhead, Merseyside, em 1936, filha de um pedreiro e de uma mulher que trabalhava em limpezas, começou a fazer-se notar nos palcos no início dos anos 1960. Tinha estudado, com uma bolsa, na Royal Academy of Dramatic Art, em Londres, e estreara-se em 1957. Juntou-se à Royal Shakespeare Company em 1964, onde fez espectáculos experimentais com Peter Brook, nomeadamente Marat/Sade, de Peter Weiss. Apareceu depois, em 1967, na adaptação cinematográfica da peça, assinada pelo mesmo encenador. Com a mesma companhia, fez de Ofélia em Hamlet.

A sua primeira aparição no grande ecrã, com pouquíssimo destaque, dera-se em Jogador Profissional, de Lindsay Anderson, em 1963. Foi no final da década que chegou definitivamente ao cinema, conquistando um Óscar de Melhor Actriz pela sua prestação em Mulheres Apaixonadas, de Ken Russell, uma adaptação de D.H. Lawrence centrada na vida sexual da classe alta inglesa. Colaboraria com Russell em mais quatro filmes para cinema (Tchaikovsky, Delírio de Amor e O Boy Friend, ambos em 1971, Dança dos Sete Véus e Arco-Íris, em 1988 e 1989, respectivamente), bem como num telefilme no início dos anos 1990. Trabalhou também duas vezes com Robert Altman, em HealtH, de 1980, e Os Incuráveis, de 1987.

O prémio de Mulheres Apaixonadas foi o primeiro dos dois que a Academia lhe dedicou; o segundo veio com Um Toque de Classe, de Melvin Frank, de 1973, onde compunha uma divorciada britânica que se envolvia com um americano casado, interpretado por George Segal. Por estar a trabalhar, não compareceu nas duas cerimónias em que foi premiada. Foi nomeada mais duas vezes, por Domingo, Maldito Domingo, de John Schlesinger, um sucesso de bilheteiras de 1971 também a girar à volta de sexo, e Hedda, adaptação de Ibsen por Trevor Nunn, centrada numa mulher a rebelar-se contra a sua vida burguesa.

O ano de 1971 viu nascer também outro dos seus papéis mais famosos, em Duas Rainhas, de Charles Jarrott. Encarnava a Rainha Isabel de Inglaterra, papel que também desempenhou na mesma altura na televisão, na série de peças Isabel de Inglaterra, que lhe valeu dois Emmys. Ainda na televisão, teve participações em vários sketches da dupla Morecambe and Wise, e em Os Marretas.

Quanto a prémios, ganhou também um Globo de Ouro pelo já mencionado Um Toque de Classe e um Tony pelo papel numa encenação de Três Mulheres Altas, de Edward Albee, na Broadway, que protagonizou em 2018, já depois de ter voltado ao activo. Em 2019, foi nomeada para um BAFTA, o seu segundo, televisivo, por Elizabeth is Missing, telefilme de Aisling Walsh. Em 1978, foi ordenada Comendadora da Ordem do Império Britânico, mesmo sendo republicana.

Fez parelha com Walter Matthau na comédia romântica de Howard Zieff Visitas de Médico, de 1978, e voltou a contracenar com o actor na comédia de espiões O Espião Mais Perigoso do Mundo..., de Ronald Neame, dois anos depois. Pelo meio, trabalhou outra vez com Segal e Frank em Perdido e Achado. Mais recentemente, em 2021, apareceu em O Domingo das Mães, de Eva Husson, e tinha acabado de rodar The Great Escaper, de Oliver Parker, contracenando com Michael Caine.

A sua vida política, que durou entre 1992 e 2015, foi bastante combativa, e muitas vezes contra o seu próprio partido. Abertamente socialista e feminista, contestou o envolvimento britânico na Guerra do Iraque, envolvendo-se então em querelas públicas com Tony Blair. Em 2013, quando Margaret Thatcher morreu, fez um discurso inflamado e polémico na Casa dos Comuns. "Foi a primeira primeira-ministra do género feminino, OK. Mas uma mulher? Não nos meus termos", disse, acusando a primeira-ministra de ter causado "os mais hediondos danos sociais, económicos e espirituais" ao "país" e aos seus "constituintes". No tempo de Thatcher, afirmou, foi dito aos britânicos que "tudo aquilo" que lhes tinham ensinado "a considerar como um vício" era "uma virtude: ganância, egoísmo, nenhuma preocupação com os mais fracos". Em 2019, porém, confessou ao Guardian admirar a também primeira-ministra conservadora Theresa May.

Era mãe do colunista do Mail on Sunday Dan Hodges, em cuja cave vivia, num pequeno apartamento.