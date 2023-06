Festival Andanças promete encher de música e dança popular uma aldeia alentejana

O festival Andanças promete encher de música e dança popular uma aldeia do concelho de Reguengos de Monsaraz, nas margens da albufeira de Alqueva, no final de Julho, com mais de 120 actividades.

Organizado pela associação cultural PédeXumbo, o evento, que passa a ter periodicidade bienal, vai decorrer, de 27 a 30 de Julho, junto à aldeia de Campinho, no concelho de Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora.

Pelo terceiro ano consecutivo, esta aldeia alentejana será o palco deste festival, que, anteriormente e durante largos anos, se realizou no concelho de Castelo de Vide, no distrito de Portalegre.

Segundo a organização, o evento, que terá uma lotação de 1500 pessoas, "volta a promover a música e a dança popular enquanto meios privilegiados de aprendizagem e intercâmbio entre gerações, saberes e culturas".

"Vir ao Andanças não é apenas desfrutar da programação cultural e artística, é viver uma experiência. Neste caso, é abraçar o interior do Alentejo", afirmou Joana Ricardo, da PédeXumbo, citada num comunicado enviado à agência Lusa.

Assinalando a importância de "programar nestes territórios em isolamento social, cultural e económico", a responsável considerou que os habitantes desta zona têm "o direito a usufruir deste tipo de eventos de grande dimensão".

O Andanças, sublinhou a organização, dá a oportunidade aos participantes de usufruírem da programação, mas também permite partilhar com esta comunidade e experienciar as vivências do lugar com as suas características.

Durante os quatro dias de festival, estão previstas mais de 120 actividades em sete espaços, com destaque para os bailes, concertos, oficinas de dança, instrumentos e de relaxamento, actividades para crianças, performance, teatro e passeios.

Um mercado de artesanato, um espaço para venda de produtos regionais e artesanato do mundo, a Cantina Andanças e as tradicionais tasquinhas são outros dos atractivos do evento.

Quanto ao cartaz de concertos, estão confirmadas as actuações de Fado Badiu, Malino, Ramblers Parade, Os Burricos, Tiago da Neta, Malotira e Stomping at Six.

Nos bailes, vai ser possível ouvir e dançar ao som da música de vários cantos de Portugal e do mundo, com grupos como Rudemà, de Itália, Zé Oliveira, de Portugal, Flox, da Bélgica, Duo des Cimes da Gasconha, de França, ou Grupo Velha Guarda, da Madeira.

A organização recomenda aos participantes que se desloquem para o festival da "forma de mobilidade menos poluente", lembrando que existem transportes de Reguengos de Monsaraz até Campinho, grupos organizados de boleias e a 5.ª edição do Pedalanças, promovida pela Ciclo Oficina dos Anjos e que "leva" de bicicleta os participantes de Lisboa até ao Andanças.

Com início em 1996, o festival Andanças junta pessoas de todo o mundo, num espírito de partilha, de encontro e de práticas sustentáveis.