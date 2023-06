Ministra diz que decisão de usar receitas próprias na LPM foi tomada com os militares

​A ministra da Defesa afirmou esta quarta-feira que a decisão do Governo de utilizar receitas próprias dos ramos das Forças Armadas para financiar a Lei da Programação Militar (LPM), além das receitas dos impostos, como previsto na proposta desta lei que está agora em processo de especialidade no Parlamento, foi tomada em conjunto com os ramos para rentabilizar o património da Defesa Nacional e que respeitou "os procedimentos legalmente estabelecidos".

Em audição no Parlamento, a ministra lembrou que esta modalidade está prevista na lei e já foi usada no passado, assumindo que a escolha do executivo de utilizar como receitas próprias "as verbas que decorressem da rentabilização do património da Defesa" foi "uma decisão consciente" e um "risco calculado".

"É algo que vai ao encontro dos objectivos nacionais de rentabilizarmos o extenso património da Defesa que não está afecto a fins operacionais e que deve ser rentabilizado", sustentou, vincando que esta opção permite não "onerarmos ainda mais os impostos dos portugueses".

Helena Carreiras garantiu também que os ramos "sabiam e conheciam, ao longo de todo o processo, o modelo de financiamento e os montantes em causa". Segundo a ministra, "nas reuniões entre o Governo e as chefias militares foram sendo trabalhados os planeamentos de capacidades, os projectos, mas também modalidades de financiamento que incluíam receitas próprias", que passaram por identificar os "bens passíveis de serem alienados".

A responsável pela tutela da Defesa assegurou ainda que a "responsabilização" sobre as receitas próprias é do Governo, "não é dos ramos". "As receitas próprias não são receitas que têm de ser conquistas pelos ramos para os seus próprios projectos. O trabalho de rentabilização é um trabalho de Defesa Nacional, do ministério em conjunto com os ramos e o EMGFA", clarificou.

Salientando que as receitas próprias representam uma percentagem "limitada" da lei — 5% do total e 12% até 2026 —, a governante garantiu depois que "não há subtracção nenhuma" orçamental devido à utilização de receitas próprias, uma vez que "este seria sempre o maior investimento [da LPM] mesmo sem o montante das receitas próprias". O investimento proposto para a LPM representa um aumento de 17,5% face à lei vigente, que se junta a "subidas consistentes nos Orçamentos" do sector da Defesa, disse.

Sobre o facto de o Governo ter alterado a proposta inicial da LPM para especificar a percentagem que provinha de receitas próprias, Helena Carreiras afirmou apenas que se tratou de uma "questão de clarificação" e garantiu que a elaboração da lei da programação militar "seguiu as etapas e os procedimentos legalmente estabelecidos".

Foi aprovada pelo Conselho de Chefes e pelo Conselho Superior de Defesa Nacional e, "apesar de os elementos submetidos não discriminarem da mesma forma que a proposta submetida à Assembleia da República, este órgão foi informado de que a proposta seria financiada através de receitas próprias e de receitas de impostos".

"Durante a fase de processo legislativo, em sede de Conselho de Ministros, a diferença deste somatório foi particularizada no anexo a fim de oferecer maior transparência e clareza perante os cidadãos. Antes da aprovação em Conselho de Ministros, informaram-se as partes interessadas", sustentou.

O Expresso avançou que o Governo alterou a LPM já depois de ter sido aprovada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional adicionando uma linha nos totais do quadro financeiro da lei que estabelece que até 2026 as Forças Armadas "passam a precisar de €238 milhões em receitas próprias", o "que surpreendeu os militares".