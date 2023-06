IL quer estender licenças de Alojamento Local para 15 anos e travar medidas do Governo

A Iniciativa Liberal (IL) quer que as licenças para alojamento local durem 15 anos e que o Governo recue na suspensão de novos registos de alojamento local e reapreciação dos existentes.

As licenças de alojamento actualmente não têm limite temporal. No seu projecto Mais Habitação, o Governo propõe pôr-lhes um limite de cinco anos. Por sua vez, a IL está contra e quer que esse limite seja de 15 anos. Esta é uma das alterações propostas pelos liberais ao programa Mais Habitação, aprovado na generalidade no final do passado mês e agora trabalhado na Comissão Parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.

Na proposta de alteração ao documento do Governo, a que o PÚBLICO teve acesso, os liberais pedem ainda que a renovação seja contada a partir da “emissão do título de abertura ao público” — em vez de desde a “comunicação prévia”, como defende o programa do Governo — e que a “oposição à renovação do registo” careça de “decisão expressa do presidente da câmara municipal” num prazo de 30 dias. Na proposta do Governo, a renovação do registo é que carece de decisão “expressa” da mesma figura — ou seja, uma lógica inversa à dos liberais.

A IL propõe ainda eliminar os artigos 18.º e 19.º da proposta do Governo que, respectivamente, suspendem “novos registos de alojamento local” e estabelecem a “reapreciação”, em 2030, dos registos de alojamento local emitidos até à publicação da lei. Depois de esta entrar em vigor, a IL quer dar aos titulares de alojamento local um ano para que apresentem provas da sua actividade, ao passo que o Governo o pede no prazo de dois meses.

Por fim, os liberais defendem a extinção da contribuição extraordinária sobre os apartamentos em alojamento local (no valor de 20%), cujo objectivo é financiar políticas de habitação acessível. Esta medida foi alvo de duras críticas por parte da Associação do Alojamento Local em Portugal, que, por via do seu presidente, afirmou que, além de “complicadíssima de entender”, poderia “matar o alojamento local”.

Ouvir ministro da Educação sobre provas

Os liberais submeteram um pedido de audição para que o ministro da Educação, João Costa, possa dar “explicações detalhadas” sobre a questão das provas nacionais, cuja digitalização tem causado polémica uma vez que alguns alunos não conseguiram realizá-las.

Assim, a IL quer “acautelar a efectiva capacidade de implementação” destas provas, “sempre com a preocupação que não sejam agravadas as reproduções das desigualdades sociais”. A ser aprovado, o pedido de audição levará o ministro à Comissão de Educação e Ciência.

No entender dos liberais, “muitas escolas” não estão “preparadas”, pelo que a “passagem a um modelo de aplicação universal” é “precipitado”. “A IL tem sido uma voz activa no tema. Há meses que estamos a alertar e, ainda agora, o ministro nega as evidências”, sustentou ao PÚBLICO a deputada Carla Castro, primeira outorgante deste pedido de audição.

O calendário da aferição aos alunos do 2.º, 5.º e 8.º anos começou a 2 de Maio e durará até 20 de Junho. A maior parte das provas são realizadas exclusivamente em formato digital, com excepção de Educação Física e Educação Artística. Pais, professores e direcções de escolas expuseram as suas reservas sobre as provas serem digitais. O plano de desmaterialização das provas e exames nacionais termina em 2025, ano em que todos os testes nacionais passarão a ser feitos em formato digital.