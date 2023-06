Hugo Mendes assume dores políticas da indemnização a Alexandra Reis, mas atira para advogados

A descrição do PSD não poderia ser melhor luva para as mãos de Hugo Mendes, pela forma como estruturou a sua longa intervenção inicial e os argumentos deixados nas seis horas de audição: o ex-secretário de Estado de Pedro Nuno Santos mostra que aprendeu estratégia com o ex-ministro, com o qual, aliás, deve ter preparado a sua audição, já que admitiu ao deputado do PSD Paulo Moniz que falaram na terça-feira.

