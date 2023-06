“Fraldas para cavalos” mantêm as ruas de Gaza limpas

Os sacos, presos à garupa dos burros e cavalos que percorrem as ruas, destinam-se a eliminar o problema na fonte, recolhendo ao mesmo tempo uma fonte de fertilizante natural.

Nas ruas apinhadas de Gaza, as carroças puxadas por cavalos transportam mercadorias e produtos agrícolas, prestando um serviço essencial, mas criando um problema sanitário que um grupo quer resolver com sacos semelhantes a fraldas para manter as ruas limpas de estrume.

Para além do cheiro e das moscas que atraem, os montes de estrume são uma praga desagradável, diz o funcionário municipal Saher Khattab, que conduz uma carroça puxada por cavalos para recolher o lixo.

REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa Fotogaleria REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Os sacos, presos à garupa dos burros e cavalos que percorrem as ruas, destinam-se a eliminar o problema na fonte, recolhendo ao mesmo tempo uma fonte de fertilizante natural que pode ser utilizado em terrenos agrícolas próximos.

"Queremos preservar um ambiente limpo, manter as nossas ruas limpas e manter uma situação civilizada", diz Anwar Al-Ghawash, um dos activistas que promovem a iniciativa na cidade de Deir Al-Balah, no sul da Faixa de Gaza.