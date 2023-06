O ódio democrático

O espectáculo da passeata do primeiro-ministro pelas ruas da Régua merecia ser transmitido – e possivelmente foi – pelas televisões de todo o planeta. À frente, António Costa com alguns acompanhantes; logo atrás – dois, três metros atrás – iam indivíduos com cartazes em que o mesmo António Costa era representado com nariz de porco e a legenda “Demissão”. Não se percebe bem, nas imagens televisivas, se havia alguma segurança por perto. Havia, decerto. Quem duvidava do carácter liberal da democracia portuguesa – posto em causa pelo uso tenebroso, conspiratório e abusivo dos serviços secretos num episódio de opereta – ficou esclarecido. E ficou também a saber como uma campanha reivindicativa de vários meses desemboca – quando não inteiramente triunfante – no ódio mais profundo e abjecto, que é a degenerescência inevitável da frustração. Há muito se perdeu entre nós a consciência de que as instituições, mesmo quando não fazem o que queremos, e merecem, portanto, a nossa crítica, têm que ser respeitadas. Depressa se passa, pois, da contestação ao insulto desbragado. Ora nenhum Governo, de nenhum partido, suporta a pressão tremenda das sucessivas greves e manifestações de professores, organizadas de modo a desarticular o sistema de ensino público – pelo qual dizem pugnar –, com permanente e empenhada cobertura de todos os meios de comunicação social, sob a opinião acusatória de muitas famílias, com as sondagens a afundá-lo de dia para dia — por mero finca-pé, por birra ou, sequer, por uma questão de opinião. Valia a pena explicar bem, com bonecos e legendas, as razões da resistência – uma vez que, pelos vistos, há muita gente que não a entende. De qualquer modo, o ódio em que degenerou a “justa luta” está agora a ser desautorizado por quem o gerou e alimentou – valha-nos isso. À boa maneira portuguesa, ninguém foi, ninguém sabia, ninguém apoia. Valha-nos isso.

António Monteiro Fernandes, Lisboa

Interpretações…

Ninguém se refere à intenção do primeiro-ministro de levar Galamba para o Dia de Portugal ou passear-se na rua, sabendo que se cruzaria com os professores. É evidente que isso teve um propósito. Já não estou tão certo que a intenção com a caricatura de António Costa que alguns professores ergueram fosse a que o primeiro-ministro lhe atribuiu. O cartaz talvez se inspire no livro Vivermos e Pensarmos como Porcos, de Gilles Châtelet. A vida dos porcos é amoral. No plano humano, os governantes das sociedades pós-industriais vivem de forma semelhante: os princípios éticos, nomeadamente da ética da responsabilidade, são apenas propaganda publicitária que tem como pano de fundo o primado dos negócios. Mas a dignidade é precisamente o que não tem preço, não é negociável nem substituível, e quem a nega, na acção política, pensa como os porcos. É o que o autor refere no livro. Talvez isso servisse de inspiração ao cartaz e, neste sentido, não é racista, mas de crítica aos governantes muito pós-modernos! Não será despropósito pensar-se que a reacção que levou a diabolizar os professores possa ser uma interpretação demasiado literal e seja a interpretação de conveniência política, mas isso é que é populismo e demagogia!

João Magalhães, Marco de Canaveses

O debate económico subiu de nível

O artigo de Ricardo Paes Mamede esta semana discute a ideia da liberdade que comanda a nossa cultura ocidental e, na verdade, a organização do capitalismo mundial, ou seja, algo que molda a nossa vida privada e social. O liberalismo reentrou na nossa discussão colectiva com alguma força e tem raízes políticas e agora parlamentares. O debate é entre economia social de mercado e liberalismo. Não é pouca coisa e a nossa ambição de colectivamente melhorarmos a nossa vida colectiva depende da doutrina filosófica por detrás das políticas industriais, etc. Por isso, ler Paes Mamede – e, sim, o liberal Ricardo Arroja – é um acto de fusão entre acesso ao bom jornalismo neste país e o debate subjacente e imperativo sobre como havemos de melhorar a nossa vida enquanto país.

Não perco a esperança de que estes dois economistas desejem debater o que tem sido a doutrina subjacente aos elementos modernos da política industrial e de inovação da Comissão Europeia: a doutrina Mazzucato da inovação, em parceria entre o Estado e as empresas. Fica o desafio. Na verdade, é só a minha esperança como leitor do PÚBLICO e português que gostaria de ver a mudança da especialização económica para os nossos tempos.

José Elias de Freitas, Lisboa