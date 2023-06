Fenianos acusam autarquia e Cultura de inacção perante violações do património

Em causa estão obras feitas em lojas arrendadas do edifício classificado. DRCN e Câmara do Porto dizem estar a acompanhar processo. Arrendatários alegam estratégia para aumentar rendas.

O histórico edifício do Clube Fenianos Portuenses está classificado como imóvel de interesse público e inserido numa zona especial de protecção (ZEP) e, por causa disso, todas as intervenções realizadas no edifício carecem de autorização da Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) ou da Direcção Regional de Cultura do Norte (DRCN). A regra não está, no entanto, a ser cumprida, denuncia a direcção do Clube Fenianos Portuenses, acusando a DRCN e também a Câmara do Porto de inacção perante violações do património classificado – versão contrariada por essas entidades.