Sete anos depois, Maroon 5 regressaram a Portugal

Está dado o pontapé de saída para a mais recente digressão europeia dos Maroon 5. Portugal foi o destino escolhido para apadrinhar o primeiro concerto da banda, numa digressão que conta com paragens em Madrid, Barcelona, Paris, Berlim e Londres.

Esta terça-feira, no Passeio Marítimo de Algés, a banda liderada por Adam Levine trouxe os maiores hits aos fãs portugueses. Músicas como She Will Be Loved, Payphone, Moves Like Jagger e This Love fizeram parte do alinhamento, uma espécie de best of do conjunto.

O concerto marcou ainda o regresso da banda a Portugal sete anos depois. A última actuação do grupo tinha também decorrido em Lisboa, na edição de 2016 do festival Rock in Rio.