Hóquei em patins: Benfica novamente em vantagem na final da Liga

Triunfo sobre o Sporting, no terceiro embate do play-off, deixa os “encarnados” a uma vitória do título nacional.

Segundo jogo no pavilhão da Luz, segunda vitória para o Benfica. O factor casa está a ser determinante na final do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins e nesta quarta-feira, em Lisboa, as "águias" voltaram a vencer o Sporting, novamente por 4-2.

Há dias, os "leões" tinham respondido a uma primeira derrota, na Luz, também por 4-2 (mas após prolongamento), com um triunfo inequívoco no pavilhão João Rocha, por 6-3. Nesta noite, o ascendente da equipa da casa voltou a fazer-se sentir, mas mais ainda a noite inspirada de Carlos Nicolía, intratável nas bolas paradas.

Aquela que tem sido uma das fragilidades do Benfica nesta época, a eficácia na conversão de bolas paradas, revelou-se, desta feita, um trunfo decisivo. O Sporting até marcou primeiro, num livre directo de Gonzalo Romero a punir um cartão azul a Lucas Ordoñez, e foi em vantagem que recolheu aos balneários.

Após o intervalo, porém, a maré mudou. E tudo por causa de Nicolía, que, aos 37 anos, tem provado nesta final que está longe de ser um jogador acabado. Os azuis a Ferran Font e Henrique Magalhães permitiram ao argentino dar a volta ao resultado e a 10.ª falta leonina abriram-lhe as portas do hat-trick.

O Sporting ainda introduziu um grão de areia nesta toada de recuperação do rival, com uma stickada surpreendente de Gonzalo Romero, numa segunda bola, mas um novo cartão azul, a Ferran Font, permitiu a Nicolía chegar ao póquer.

Até final, o Sporting ainda desperdiçou um livre directo (Romero bateu, Pedro Henriques defendeu), mas já não conseguiu evitar a repetição do resultado do primeiro jogo e, dentro de quatro dias (domingo às 16h), regressa ao pavilhão João Rocha para tentar reequilibrar a eliminatória. Se não o conseguir fazer, o título fica entregue.