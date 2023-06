Quinta na TV: Black Mirror, Tourada e um submarino em Lisboa

CINEMA

Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo

TVCine Top, 22h55

Foi o grande vencedor da última edição dos Óscares, de onde trouxe sete estatuetas douradas (em 11 nomeações) para juntar à já vasta lista de distinções. A malaia Michelle Yeoh protagoniza esta história de acção e ficção científica escrita e realizada pelo duo Daniels (Dan Kwan e Daniel Scheinert), em que uma imigrante chinesa nos EUA tem de salvar o mundo atravessando universos paralelos.

Nós

Fox Movies, 23h42

Thriller psicológico de horror produzido, escrito e realizado por Jordan Peele (Foge), com Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss e Evan Alex no elenco. Gabe Wilson levam os dois filhos para uns dias tranquilos numa casa de praia na Califórnia. Quando recebem a visita de quatro pessoas que, para seu espanto e horror, são a cópia exacta de cada um deles, percebem que terão de lutar pelas suas vidas.

SÉRIES

Black Mirror

Netflix, streaming

Estreia da sexta temporada. “Viragens loucas e mais variedade do que nunca” é o que promete o autor, Charlie Brooker, para o regresso da multipremiada série, após quatro anos de espera.

Black Mirror ensaia distopias em que o uso da tecnologia é levado ao limite, sejam os algoritmos, os likes, a transferência da consciência humana para máquinas ou aplicações de encontros – tudo envolto numa crítica à insatisfação crónica, ao excesso de consumismo e ao individualismo exacerbado das sociedades actuais.

Os cinco novos episódios contam com um elenco de luxo: Aaron Paul, Annie Murphy, Himesh Patel, John Hanna, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Paapa Essiedu, Salma Hayek e Zazie Beetz, entre outros. Primeira história: uma mulher descobre que a sua vida foi adaptada a um conteúdo de streaming.

Ghosts

Fox Comedy, 21h25

A sitcom entra na segunda fornada de episódios, com mais peripécias do casal nova-iorquino (interpretado por Rose McIver e Utkarsh Ambudkar) que se muda para uma casa antiga, no campo, que vai ter de partilhar, involuntariamente, com as almas penadas de antigos residentes que ainda lá “vivem”. Na abertura, com a casa já transformada em pousada, os fantasmas aceitam ajudar a conseguir uma boa crítica de uns hóspedes difíceis. Ghosts fica em exibição de segunda a sexta-feira.

Das Boot: O Submarino

AMC, 22h10

Começa a terceira temporada da versão televisiva do épico de guerra cinematográfico homónimo que Wolfgang Petersen realizou em 1981, por sua vez baseado no romance de Lothar-Günther Buchheim. A série funciona como sequela, com a acção a decorrer em 1942.

Esta leva de dez episódios segue três histórias paralelas: a de um submarino na Batalha do Atlântico que está a ser perseguido por um comandante da Marinha Britânica que quer vingar a morte do filho; a das pessoas próximas dos tripulantes do submarino em Kiel, na Alemanha; e a de um oficial da Gestapo que investiga a morte de um colega na cidade neutra de Lisboa, com espiões de todos os lados na cidade. Esta última conta com um papel proeminente da actriz portuguesa Joana Ribeiro.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

A reportagem de hoje incide sobre A moda que nos consome e, em particular, sobre o crescente mercado da roupa em segunda mão, com os hábitos e filosofias que lhe estão associados. Será realmente uma alternativa mais sustentável do que a chamada fast fashion? Será apenas mais um negócio? Ou será que, como questiona a peça da jornalista Paula Martinho da Silva, “estamos a esvaziar os roupeiros para os voltarmos a encher?”

MÚSICA

Fernando Tordo - A Tourada Faz 50 Anos

RTP1, 23h46

Em 1973, Fernando Tordo representava Portugal no Festival Eurovisão da Canção com a Tourada que ele próprio compôs, que Ary dos Santos escreveu, que Pedro Osório orquestrou e que era uma metáfora para a ditadura que dava os últimos suspiros. Conquistou o décimo lugar no concurso internacional. Cinco décadas passadas, a canção deu o mote a um espectáculo no Tivoli, em Lisboa, a 26 de Fevereiro, e outro na Casa da Música do Porto, a 11 de Março. É este o concerto emitido hoje pela RTP.