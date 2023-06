I Think You Should Leave with Tim Robinson: pessoas que não sabem parar

O rabo-de-cavalo de um homem fica preso por baixo de um carro que já estava estacionado num qualquer subúrbio. Queixa-se, de forma rude e culpando-as, à dona do carro e à dona da casa ao lado do sítio onde o carro está. Quer que o rabo-de-cavalo não sofra com o resgate, obrigando-as a saberem o comprimento do seu cabelo. Para o mostrar, dá-lhes o seu telemóvel. Está cheio de fotografias de charutos. Elas têm de andar até encontrarem uma fotografia dele, nu, em que se vê o cabelo.

