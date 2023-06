O país que não quer saber

E eis que, do alto do seu pedestal, Carlos César põe um ponto final na novela da TAP: “Nós temos tido bons resultados, orgulhamo-nos muito disso e não nos vão distrair disso com a história do SIS, com a história de quem telefonou e de quem não telefonou.” Os portugueses estão fartos e “já não querem saber disso”.

