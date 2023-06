Partidarização de lutas?

Os cartazes com caricaturas de suíno contra o primeiro-ministro usados em manifestações de professores no Peso da Régua, em pleno 10 de Junho, revelam bem até que ponto se pode chegar na partidarização de formas de protesto. Ninguém põe em causa as lutas dos professores e os problemas que os preocupam, que aliás não são de agora. Contudo, misturar o que deveriam ser justas lutas com exageros de mau gosto e de falta de educação, digamos que não é uma solução que se possa aceitar. Os sindicatos alegam que foi tudo feito à sua revelia, mas, partindo do princípio de que as manifestações obedecem a uma organização, estranha-se porque nada foi feito para pôr cobro a essas referências desprimorosas em cartazes, que os deveriam envergonhar, por assim serem manchados os propósitos de lutas que advogam. Claro que os sindicatos tinham de vir a público, nem que seja para sacudirem a água do capote, mas as justificações não colhem, nem retiram a convicção de que, por detrás das situações e das palavras de ordem invocadas, pode haver outros interesses de agenda política de partidos a agirem pela calada. Resta saber se metidos, ou somente tolerados, no interior desses mesmos sindicatos...

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

Haja decência...

Com a entrada do Stop no clube dos sindicatos dos professores, as greves tornaram-se permanentes e transformaram-se em festas populares, exalando um agressivo perfume de radicalismo marxista-leninista autista, indignas da classe que pretendem representar. O último atropelo à decência humana ocorreu no dia 10 de Junho com professores perseguindo o primeiro-ministro (PM), a esposa, o ministro da Educação e o Presidente da República, vestindo T-shirts e exibindo cartazes que denotavam conteúdos agressivos, sinistros, grotescos, despudorados, desrespeitosos e, eventualmente, racistas (numa caricatura usam-se os traços diferenciadores da pessoa sem que isso deva ter uma conotação racista, no meu entender). Esses cartazes nunca poderiam ser empunhados por quem ensina os nossos filhos. O exemplo parte sempre de cima. Que triste e vergonhoso exemplo! (…)

Jorge Loureiro, Anadia

As caricaturas são falta de respeito?

Desde quando as caricaturas são faltas de respeito? O que sucedeu em França, com algo semelhante, os cartoons, foi conotado como falta de respeito ou liberdade de expressão? Alguém procurou ser esclarecido sobre o sentido das caricaturas? Nem se percebe a associação ao racismo, ninguém explicou a razão desta conotação. Se fosse no Carnaval, ninguém levava a mal; afinal, só há Carnaval se for consentido; a liberdade de expressão, parece que só o Ricardo Araújo Pereira (que tantas caricaturas ousadíssimas apresentou no seu programa) a poderá ter.

Mas não concordo com essas abordagens e não acho que sejam modos de reclamar e criticar; são atitudes brejeiras e primárias. O que não percebo é porquê este alarido agora e não nos exemplos que mencionei. Não sou adepto do vale tudo; até no boxe há golpes baixos não autorizados. Por exemplo, "o vale tudo" é uma aura negra que envolve o caso do SIS, que sugere ser um golpe baixo para a nossa democracia. Situação só aceitável enquanto caricatura, pois só assim a podemos encarar sem nos sentirmos desrespeitados e insultados.

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso

As comemorações e os (alguns) professores

As comemorações do 10 de Junho decorreram com a dignidade que a data e o pretexto justificam: celebrar a pátria e os portugueses. A única indignidade foi a manifestação dos (alguns) professores e seus dirigentes sindicais. Desrespeitaram a cerimónia, desrespeitaram as autoridades eleitas, ao ponto de exibirem caricaturas insultuosas.

António Costa pode ter defeitos, mas nunca será antidemocrata. Enfrentou os manifestantes e discutiu com eles frontalmente, é o termo. Os manifestantes recorreram ao insulto.

Com as greves, um direito seu, vêm prejudicar o direito constitucional ao ensino da nossa juventude. Prejudicam a juventude do país levando o seu direito à greve a limites inadmissíveis, como é o caso das avaliações finais. É um triste exemplo, para os alunos e para o país.

Quando, nas manifestações, os (alguns) professores exibem cartazes a pedir respeito, não os podemos levar a sério: são desrespeitosos e virão a ser desrespeitados.

Celso Pontes, Vila do Conde