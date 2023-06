Trump já chegou ao tribunal para ser notificado de 37 acusações de crimes federais

Donald Trump, o primeiro ex-Presidente dos Estados Unidos a ser acusado de crimes federais, já está sob detenção, a aguardar a audiência em que será confrontado com os termos da acusação, marcada para as 15h locais (20h em Portugal continental). Trump chegou ao complexo do tribunal de Miami, na Florida, uma hora antes, com vários canais de televisão a acompanharem de helicóptero a caravana em que viajava.

Os 37 crimes de que ex-chefe de Estado, e candidato à nomeação republicana para as eleições presidenciais do próximo ano, está acusado estão relacionados com os documentos secretos encontrados na sua mansão de Mar-a-Lago, que Trump recusara devolver.

"Um dos dias mais tristes da história do nosso país. Somos uma nação em declínio!!!", escrevera mais cedo Trump, em maiúsculas, num post na sua rede social. "A caminho do tribunal. Caça às bruxas!!! Maga" (do slogan Make America Great Again), escreveu ainda, na viagem.

À sua espera, no exterior do tribunal, encontravam-se já muitos apoiantes, mas a julgar pelas imagens, o número de jornalistas no local é maior do que o de manifestantes pró-Trump.