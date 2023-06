Polícia detém suspeito da morte de três pessoas nas ruas do centro de Nottingham

A cidade de Nottingham, no Reino Unido, acordou esta terça-feira em estado de sítio, com uma vasta área encerrada atrás de cordões policiais, muitas ruas e estradas fechadas e transportes públicos, incluindo autocarros, suspensos. Ao todo, três pessoas foram encontradas mortas, em dois locais diferentes do centro da cidade inglesa. Na mesma área, três pessoas escaparam a uma tentativa de atropelamento. Depois de anunciarem a detenção de um suspeito de 31 anos, as autoridades disseram acreditar que “estes três incidentes estão todos relacionados”. As investigações continuam.

“Notícias horríveis acordaram hoje a nossa cidade”, comentou, no Twitter, Alex Norris, deputado de Nottingham. “Quero agradecer à polícia e aos serviços de emergência pela sua resposta contínua ao chocante incidente desta manhã em Nottingham. Tenho estado a ser actualizado com os desenvolvimentos. É preciso dar tempo à polícia para fazer o seu trabalho”, reagiu, entretanto, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak. “Os meus pensamentos estão com os feridos e com as famílias dos que perderam as suas vidas.”

As autoridades foram alertadas para o que a chefe de polícia, Kate Meynell, descreveu como “um incidente trágico e horrífico” pouco depois das 4h, quando duas pessoas foram encontradas mortas numa rua do centro de Nottingham. Pouco depois, chegou o alerta para outro incidente, a pouca distância, onde alguém ao volante de uma carrinha tentara atropelar três pessoas, que ficaram feridas e estão no hospital. Ao mesmo tempo, foi encontrada uma terceira pessoa morta, noutra rua perto do centro.

Segundo vários canais de televisão britânicos, os três mortos foram esfaqueados.

Sobre o detido sabe-se apenas que é um homem de 31 anos suspeito de assassínio. “A investigação está na fase inicial e há uma equipa de detectives a trabalhar para estabelecer exactamente o que é que aconteceu”, disse Meynel, explicando que “muitas ruas continuarão encerradas” e apelando “ao público para ser paciente”.

No terreno, a maior parte das perícias está a decorrer numa área de perto de 400 metros isolada pela polícia em redor do local onde foram encontradas as primeiras vítimas mortais, em Ilkeston Road. Segundo a agência de notícias PA, dois responsáveis forenses já deixaram o local depois de ali terem passado algumas horas.

Estes ataques não foram declarados incidentes terroristas, mas a polícia de contraterrorismo está a colaborar nas investigações, escreve o jornal The Guardian.