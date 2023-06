Tori Bowie morreu durante o parto, confirmou agente da atleta olímpica

O óbito da velocista, no início de Maio, foi interpretado como suicídio, com várias personalidades a chamarem a atenção para a depressão entre desportistas.

A atleta norte-americana Tori Bowie, que conquistou três medalhas nos Jogos Olímpicos Rio 2016, estava em trabalho de parto quando morreu, confirma um relatório do Gabinete de Medicina Legal do condado de Orange, Califórnia, citado pela revista People. De acordo com a autópsia oficial, Bowie tinha um “feto bem desenvolvido”, tendo a sua morte sido provocada por “causas naturais”.

Também a agente da campeã olímpica, Kimberly Holland, garantiu, em declarações à CBS News, que Bowie morreu de complicações durante o parto. “Infelizmente, muitas pessoas, incluindo os media, especularam que ela tinha feito algo a si própria, o que é muito doloroso”, apontou Holland.

O relatório do Gabinete de Medicina Legal do condado de Orange, divulgado pelo USA Today, detalha que a desportista, de 32 anos, estava grávida de oito meses.

A notícia da morte da atleta olímpica foi divulgada, em 3 de Maio, depois de a sua empresa de gestão ter partilhado uma declaração nas redes sociais. “Estamos desolados por partilhar a triste notícia de que Tori Bowie faleceu”, escreveu a Icon Management no Twitter.

Na altura, as autoridades adiantaram que tinham encontrado Bowie morta em casa, depois de terem sido chamados por não se saber nada “de uma mulher nos seus 30 anos (…) há vários dias”, acrescentado que não tinham sido encontrados indícios de crime.

A situação levou muitos a apontarem a possibilidade de Bowie se ter suicidado. O cantor Paul Askew, por exemplo, sugeriu que a atleta poderia sofrer de problemas psicológicos: “Descansa em paz, Tori Bowie. Esta jovem talentosa terá sido banida do atletismo dos EUA e nunca mais a vimos. Foi medalhada de ouro olímpico e mundial. A depressão é real. Por favor, falem com os vossos amigos. A depressão é real”, comentou, nas redes sociais.

Tori Bowie nasceu a 27 de Agosto de 1990, em Sand Hill, Mississípi, tendo sido criada, primeiro, pela avó e, depois, entregue a uma família de acolhimento. Os seus sonhos passavam pelo basquetebol, mas seria no atletismo que viria a brilhar.

No Rio 2016, Tori Bowie conquistou a medalha de prata nos 100 metros, a de bronze nos 200 metros e a de ouro na estafeta 4x100 metros. No ano seguinte, em Londres, sagrou-se campeã mundial na prova do hectómetro e na estafeta 4x100 metros.

Em sua homenagem, o estado do Mississípi instituiu o dia 25 de Novembro como o Dia de Tori Bowie.