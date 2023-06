Taxa de inflação em Espanha confirmada nos 3,2% em Maio

Os preços em Espanha subiram 3,2% em Maio, menos nove décimas do que em Abril, quando a inflação no país tinha sido de 4,1%, revelou, esta terça-feira, o Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol, confirmando a estimativa inicial que tinha sido divulgada no final do mês passado.

Esta evolução da taxa da inflação (subida dos preços comparando com o mesmo mês do ano anterior) em Espanha deve-se à descida dos preços dos combustíveis e de alguns alimentos, como o leite, queijo e ovos e o peixe. Houve ainda uma estabilização do preço do pão e dos cereais, que tinham subido em Maio de 2022.

Já a inflação subjacente (que exclui a energia e os alimentos frescos, não elaborados) foi de 6,1% em Maio, menos cinco décimas do que em Abril.

Ao longo de 2022, Espanha aprovou vários pacotes de medidas para responder à inflação superior a 3% do Produto Interno Bruto (PIB), num montante global de cerca de 45 mil milhões de euros, entre ajudas directas a consumidores e empresas e benefícios fiscais, como a redução do IVA da electricidade e do gás para 5% ou um desconto de 20 cêntimos por litro na compra de combustíveis.

Para tentar responder à escalada dos preços dos alimentos, entrou ainda em vigor, em Janeiro, um novo conjunto de medidas que incluem a suspensão do IVA (imposto sobre o consumo) de alguns alimentos e produtos considerados básicos.

Espanha fechou o ano passado com a taxa de inflação mais baixa da União Europeia (5,7%), depois, de no primeiro semestre de 2022, ter tido dos valores mais elevados e de, em Julho, ter registado a inflação mais alta no país desde 1984 (10,77%).

Em Maio deste ano, Espanha continuava a ter das menores taxas de inflação da União Europeia, segundo dados europeus. A taxa de inflação da zona euro desceu, em Maio, para os 6,1%, puxada pelo abrandamento do aumento de preços na componente da alimentação e pela deflação na energia.

Em Portugal, a taxa de inflação medida pelo Índice Harmonizado de Preços do Consumidor (que permite comparações entre países) foi de 5,4% em Maio.