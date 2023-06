Contabilistas sugerem que fisco crie simulador oficial para novas tabelas do IRS

As empresas estão a preparar-se para a entrada em vigor do novo modelo de retenção na fonte do IRS. O novo formato arranca a 1 de Julho e, por isso, as entidades empregadoras têm as próximas semanas para acabar de alterar os sistemas informáticos, para que os vencimentos a pagar em Julho já sejam processados de acordo com as novas regras, em que a cobrança do IRS será mais próxima do cálculo final do imposto.

