Rafael Leão destaca “mais liberdade” em campo na selecção

Avançado do AC Milan desvaloriza o cansaço de final de época e a urgência em agarrar um lugar no “onze” de Portugal.

A selecção portuguesa de futebol iniciou nesta terça-feira o ciclo de preparação para mais dois jogos de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024. Antes do treino que decorreu ao final da tarde, na Cidade do Futebol, em Oeiras, Rafael Leão revelou que tem sentido grande confiança da parte do novo seleccionador.

“Tenho de agradecer ao Fernando Santos [ex-seleccionador de Portugal e actualmente na Polónia]. É por causa dele que estou aqui. Com o Roberto Martínez, penso que os jogadores sentem que têm mais liberdade para expressarem o seu jogo”, adiantou o avançado do AC Milan, acrescentando que o técnico espanhol “fala muito” com ele.

Uma das coqueluches da Liga italiana, o extremo português — que, no início do mês, renovou contrato com os “rossoneri” até 2028 — tem sido opção a partir do banco, mas assegura que não está preocupado em agarrar rapidamente a titularidade na selecção. “Não penso nisso. Estou cá para aproveitar ao máximo. Se isso um dia chegar, será o resultado do trabalho e de todo o processo de crescimento”.

Por enquanto, a prioridade de Rafael Leão (e de todo o grupo) é estar devidamente preparado para o embate de sábado (19h45, RTP), com a Bósnia-Herzegovina. E quando instado a apontar um dos maiores perigos do adversário, é rápido a responder: Edin Dzeko. “Ele ainda consegue fazer a diferença com a idade que tem [37 anos]. Temos de ter atenção. Mas também temos centrais de qualidade que podem dar conta do recado”.

O desgaste acumulado durante a época é uma questão à qual o extremo de 24 anos não é indiferente, mas Rafael Leão acredita que o cansaço é atenuado pela vontade e orgulho de representar o país.

No arranque dos trabalhos, Roberto Martínez já pôde contar com os 26 convocados, o que quer dizer que Ruben Dias e Bernardo Silva já estão a bordo, depois de terem conquistado a Liga dos Campeões pelo Manchester City, no passado sábado. É, pois, com o grupo completo que Portugal preparará um primeiro embate com a Bósnia e, logo depois, a deslocação a Reiquejavique, para defrontar a Islândia, com o objectivo de defender o primeiro lugar que ocupa no Grupo J.