Futsal: Benfica empata final da Liga com triunfo sobre Sporting

“Encarnados” responderam ao triunfo categórico do adversário, no primeiro embate da final, com vitória por 3-2, no pavilhão da Luz.

Está empatada a final do play-off do campeonato nacional de futsal. Nesta terça-feira, o Benfica venceu o Sporting, por 3-2, no pavilhão da Luz, e igualou a eliminatória (um triunfo para cada lado). O terceiro jogo será disputado em casa dos "leões", no sábado à tarde.

No pavilhão João Rocha, há dias, o Sporting impôs-se com autoridade, quase sem permitir réplica ao rival (5-1), mas desta vez a toada foi de equilíbrio. E a “animação” começou cedo, com Alex Merlim, de livre directo, a colocar os “leões” na frente, aos 3’, apenas segundos antes de Bruno Coelho fixar o empate.

Com as equipas encaixadas, sem correrem grandes riscos, o intervalo chegou com o Sporting novamente na frente, graças a uma transição que acabou com finalização de Pauleta, a poucos segundos do fim.

O Benfica estava obrigado a reagir e fê-lo logo no reatamento, com um golo de Ivan Chishkala logo aos 22’. Seguiu-se um período de superioridade “encarnada”, com duas ocasiões claras a que Guitta respondeu com classe, mas o 3-2 chegou mesmo, fruto de um remate do guarda-redes Leo Gugiel, emendado à boca da baliza por Jacaré.

Havia ainda 10 minutos por jogar, mas as "águias" defenderam com rigor e só a dois minutos do fim o Sporting arriscou o 5x4, abdicando do guarda-redes. Mesmo assim, não conseguiu chegar ao empate e vê o rival igualar esta final, que prossegue dentro de quatro dias.