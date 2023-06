Quarta na TV: o regresso d’O Nosso Planeta e também dos strippers de Sheffield

CINEMA

Infiltrado

AXN Movies, 21h10

Spike Lee fez da história de um assalto um thriller empolgante. Um bando prepara o golpe perfeito. O alvo é um grande banco de Nova Iorque. Mas será que cada um deles é aquilo que aparenta? Denzel Washington é o polícia num jogo do gato e do rato com o ladrão (Clive Owen). Jodie Foster é uma misteriosa mulher que se mete entre os dois. No elenco estão também Christopher Plummer e Willem Dafoe.

Foge

Fox Movies, 23h30

A simpatia inicial com que Chris é recebido pelos futuros sogros encobre uma casa cheia de bizarrias que o levarão ao limite e de onde parece impossível escapar. Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford e Catherine Keener dão vida a este intenso thriller psicológico de Jordan Peele, oscarizado pelo argumento original.

The Departed - Entre Inimigos

Hollywood, 2h20

Premiado com quatro Óscares, foi o filme que valeu, finalmente, a estatueta dourada de melhor realizador a Martin Scorsese. As outras foram para melhor filme, argumento adaptado (William Monahan) e montagem. É um remake americano do primeiro filme da trilogia de culto de Hong Kong Infernal Affairs.

Um agente da polícia infiltra-se num grupo criminoso, ao mesmo tempo que um membro de um gangue faz o mesmo, mas na polícia, e informa o grupo dos movimentos dos agentes. Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg (nomeado pela Academia para o prémio de melhor actor secundário), Martin Sheen e Alex Baldwin formam o núcleo do elenco.

SÉRIES

Ana Bolena

RTP1, 00h21

Chega aos serões da RTP1 a minissérie sobre os últimos meses de vida de Ana Bolena, a segunda mulher de Henrique VIII de Inglaterra. Esteve no trono entre 1533 e 1536, ano em que foi condenada por crimes de lesa-majestade e executada a mando do próprio marido. Jodie Turner-Smith assume o papel titular. Escrita por Eve Hedderwick Turner e realizada por Lynsey Miller, a série compreende três episódios, para ver semanalmente.

Ou Tudo ou Nada

Disney+, streaming

Estreia. Passados 26 anos do filme que pôs meio mundo a rir com um grupo de desempregados que se transformavam em strippers, eis que chega a sequela, na forma de uma minissérie original da Disney+, composta por oito episódios. Estão mais velhos, não estão mais sábios, mantêm-se excêntricos e continuam a representar a ideia de que a união há-de acabar por fazer a força.

Voltamos a Sheffield, mas não voltamos a ter cenas de nudez. O reencontro com as personagens – e respectivos actores: Robert Carlyle, Tom Wilkinson, Mark Addy e companhia – explora outras comédias, que brotam em catadupa de adversidades da actual sociedade britânica. Os créditos do guião são do argumentista do filme original, Simon Beaufoy, em parceria com Alice Nutter.

DOCUMENTÁRIOS

Os Grandes Criadores

TVCine Edition, 2h10

A Companhia de Teatro do Chapitô foi criada em 1996, com uma missão social e sempre baseada na solidariedade e equidade. Os realizadores Elisa Bogalheiro e Ramón De Los Santos percorreram as suas salas e corredores e fizeram este documentário de 2022, um olhar sobre as várias artes que ali são ensinadas.

O Nosso Planeta

Netflix, streaming

Estreia-se a segunda temporada da premiada série documental narrada por David Attenborough e timbrada pela BBC. Lançada em 2019, trouxe imagens da vida selvagem captadas em 50 países. Desde o Árctico às selvas da América do Sul, das profundezas dos oceanos às savanas africanas, os seres vivos surgem nos seus habitats naturais, numa visão majestosa da vida e do planeta. Ao mesmo tempo, são mostrados os impactos da acção humana nos ecossistemas, alguns deles irreversíveis.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

O bom desempenho económico do país tarda a manifestar-se nos bolsos dos portugueses. Esta discrepância é o tema central da entrevista que o jornalista Vítor Gonçalves faz, esta noite, a António Costa Silva, ministro da Economia e do Mar.