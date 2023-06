Morreu o escritor Cormac McCarthy, aos 89 anos

Cormac McCarthy venceu o Prémio Pulitzer com o romance The Road (2006), que entretanto foi adaptado para o cinema.

O autor vencedor do Prémio Pulitzer Cormac McCarthy morreu esta terça-feira, aos 89 anos, no Novo México, na sequência de doença súbita. A notícia foi dada pela sua editora Penguin Random House, que citou o filho do autor, John McCarthy.

Com uma escrita bastante peculiar ao reduzir o uso de pontuação, McCarthy conquistou os leitores. O reconhecimento do público veio principalmente na década de 1990, depois das críticas muito positivas que recebeu a propósito do livro All the Pretty Horses (1992), que mais tarde foi adaptado para o cinema. Este romance valeu-lhe o National Book Award e o National Book Critics Circle Award.

No Country for Old Men (2005) e A Estrada (2006), com o qual venceu o Prémio Pulitzer, foram também adaptados ao cinema. McCarthy, que nasceu a 20 de Julho de 1933, em Providence, Rhode Island, recebeu, em 2009, o Prémio PEN/Saul Bellow, tornando-se o segundo autor a ser distinguido com este prémio.

Em 2022, lançou os livros O Passageiro e Stella Maris.