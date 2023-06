Eles viram (e fotografaram) fenómenos estranhos e extremos no céu de Portugal

Um arco-íris branco, um princípio de uma tempestade, um halo solar ou um relâmpago a rasgar o céu. As imagens enviadas por “observadores voluntários” do céu de Portugal para o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estão publicadas no site. É o resultado da iniciativa Observar, que permite “a qualquer cidadão reportar, em tempo quase real, a ocorrência de fenómenos meteorológicos severos que testemunhe”.

No site do Ipma há uma pergunta simples: “Testemunhou um fenómeno meteorológico?” Está no separador do Tempo, onde se encontram os dados sobre as previsões, avisos e outras informações importantes. Esta pergunta leva-nos ao Observar, uma plataforma que conta com a participação de qualquer pessoa. Quantas fotografias guarda no telemóvel de um céu bonito ou invulgar pelas cores, nuvens ou luz que o fizeram parar para ver? Agora, além de partilhar a imagem com amigos, pode também fazer algo que pode ser útil para todos.

No observar, o IPMA guarda uma colecção de imagens enviadas pelos cidadãos, uma rede de observadores voluntários. Solicitando a “contribuição voluntária dos cidadãos na vigilância meteorológica e climática, designadamente no acompanhamento de fenómenos extremos”, o IPMA abriu uma porta para os “relatos em tempo quase real sobre a ocorrência de fenómenos meteorológicos severos”. Segundo explicam, a informação enviada, seja uma fotografia ou um vídeo ou apenas uma descrição, é “encaminhada, de imediato, para o Centro de Análise e Previsão do Tempo do IPMA, IP, para conhecimento e utilização dos meteorologistas responsáveis pela vigilância do estado do tempo”.

O IPMA sabe que o que acontece lá fora nos interessa e afecta a todos e sabe também que quanto maior e melhor foi a vigilância, mais conhecimento podemos adquirir. Contar com muitos pares de olhos lá fora a olhar para o céu e a mostrar o que vêem pode ser uma preciosa ajuda. E, se não for, é, pelo menos, curioso ver como e céu pode ser tão bonito e tão diferente.

A iniciativa Observar resulta da actualização da plataforma de Internet do projecto Meteoglobal, em produção desde 2011. Nesta nova versão da plataforma mantêm-se as linhas orientadoras do projecto. A saber: “A observação meteorológica tem um papel cada vez mais relevante, ao permitir, por um lado, conhecer o estado inicial da atmosfera, essencial para o bom desempenho dos modelos numéricos de previsão do tempo, e, por outro, proceder a uma vigilância meteorológica e climática, essencial no acompanhamento do clima e do desenvolvimento de fenómenos extremos com previsão de curto prazo.”

Por outro lado, o IPMA tem presente que “o interesse dos cidadãos pela meteorologia e pelo clima tem vindo a aumentar, e é hoje comum a aquisição de sistemas de observação, por particulares, e o acompanhamento da evolução de fenómenos meteorológicos, através da troca de informação em tempo real, por grupos de cidadãos interessados, aproveitando os avanços dos sistemas de comunicação que facilitam o estabelecimento de processos associativos entre grupos mais ou menos organizados”. Há que aproveitar essa curiosidade para acumular conhecimento.

Por fim, o instituto reconhece a importância que se deve dar aos pequenos detalhes. “Se para o acompanhamento dos fenómenos de larga escala têm as redes de observação meteorológica dos diferentes países uma dimensão adequada, o mesmo não acontece para o acompanhamento de fenómenos de menor escala, que exige uma maior densidade de estações e um maior número de técnicos de observação incomportável para os Estados”, explicam na apresentação do projecto.

E é por essas e por outras que existe o Observar — cooperação voluntária. Entre outros recursos, ali existe também uma área de perguntas mais frequentes, onde o IPMA procura “disponibilizar informação didáctica sobre meteorologia e clima que seja útil, esteja disponível ou lhe seja solicitada, para além de responder às questões de maior interesse para a população que lhe forem endereçadas”. Ainda no âmbito do Observar, nasceram os OMV, ou seja, o grupo de Observadores Meteorológicos Voluntários (OMV), que são os especiais participantes nesta iniciativa. Os OMV podem tornar-se uma comunidade maior ainda. E todos os olhos importam. Neste artigo mostramos-lhe apenas uma amostra de algumas imagens enviadas em 2023.