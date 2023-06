Casal expõe (finalmente) colecção de fotografias centenárias de homens apaixonados

Há 20 anos que Hugh Nini e Neal Treadwell coleccionam fotografias de homens apaixonados. Depois de um livro, as imagens tiradas entre as décadas de 1850 e 1950 chegam ao Musee Rath, na Suíça.

Num museu em Genebra, Hugh Nini e o marido Neal Treadwell posam em frente à sua colecção de fotografias de homens apaixonados, incluindo uma tirada por volta de 1900, em que dois homens seguram um cartaz onde se lê "Não estamos casados, mas estamos dispostos a estar".

"Não conseguimos parar de pensar no que lhes terá passado pela cabeça na altura", comenta Nini que, juntamente com Treadwell, colecciona fotografias de homens apaixonados há mais de duas décadas.

O P3 publicou algumas destas imagens em 2020, quando o casal norte-americano lançou Loving, um livro com centenas de fotografias e retratos de demonstrações de amor entre homens, tiradas entre as décadas de 1850 e 1950. A identidade da grande maioria dos homens, alguns dos quais podem ser vistos a abraçarem-se, a beijarem-se ou a repousarem na cama, permanece desconhecida.

Cortesia de Nini-Treadwell Collection © “Loving" da 5 Continents Editions Sem Data. Estados Unidos Cortesia de Nini-Treadwell Collection © “Loving" da 5 Continents Editions Maio de 1945. “Kitzbuhel, Austria, Pfc Dariel Burns, Johnny, na neve, nos Alpes.” Cortesia de Nini-Treadwell Collection © “Loving" da 5 Continents Editions Circa 1880. “McInturff, Steve Book, Delaware O.”, Estados Unidos. Cortesia de Nini-Treadwell Collection © “Loving" da 5 Continents Editions Sem data, Estados Unidos Cortesia de Nini-Treadwell Collection © “Loving" da 5 Continents Editions Sem Data, Estados Unidos Cortesia de Nini-Treadwell Collection © “Loving" da 5 Continents Editions “1951” “Davis & J.C.” Cortesia de Nini-Treadwell Collection © “Loving" da 5 Continents Editions Sem data. Cabine Fotográfica. Estados Unidos Cortesia de Nini-Treadwell Collection © “Loving" da 5 Continents Editions Sem data. Estados Unidos Cortesia de Nini-Treadwell Collection © “Loving" da 5 Continents Editions Sem data. Estados Unidos Cortesia de Nini-Treadwell Collection © “Loving" da 5 Continents Editions “Rocky Nook Labor Day 1910”, Estados Unidos Cortesia de Nini-Treadwell Collection © “Loving" da 5 Continents Editions Sem data Cortesia de Nini-Treadwell Collection © “Loving" da 5 Continents Editions Sem Data Cortesia de Nini-Treadwell Collection © “Loving" da 5 Continents Editions Sem data. Estados Unidos Cortesia de Nini-Treadwell Collection © “Loving" da 5 Continents Editions Sem data. Estados Unidos Cortesia de Nini-Treadwell Collection © “Loving" da 5 Continents Editions Sem Data Cortesia de Nini-Treadwell Collection © “Loving" da 5 Continents Editions Fotogaleria Cortesia de Nini-Treadwell Collection © “Loving" da 5 Continents Editions

Uma parte da colecção está a ser exposta pela primeira vez no Musee Rath de Genebra, que acolhe as exposições temporárias do Musee d'Art et d'Histoire.

Nini e Treadwell começaram por descobrir as fotografias em feiras da ladra e arquivos de família e, mais tarde, na Internet e em leilões.

"Penso que eles queriam ter algo para se recordarem de si próprios", disse Treadwell sobre os sujeitos fotografados, que incluem muitos homens do exército. "Muitas das fotografias estavam imaculadas, pelo que se sabe que estiveram escondidas algures, enfiadas num livro ou numa gaveta."

As fotografias, que foram tiradas numa altura em que as parcerias masculinas eram muitas vezes ilegais, provêm de países como os Estados Unidos e a Alemanha. Com excepção das que foram tiradas em cabinas fotográficas, as pessoas que as tiraram são desconhecidas.

Mas como foi definida a fronteira entre a amizade e o amor nas fotografias? “Coleccionar este tipo de retratos não é um processo simples ou objectivo”, apontam. “Há cem anos, um abraço terno entre dois amigos não era incomum.” Em alguns casos, podia tratar-se de amor romântico, mas noutros não. Os coleccionadores garantem, no entanto, que só as mais evidentemente românticas foram seleccionadas para integrar Loving. “Existe uma expressão inconfundível no olhar de duas pessoas quando estão apaixonadas. Isso é algo que não se recria, que não se fabrica.”

"O que descobrimos através desta colecção é que, tal como hoje, estes homens e estes casais tinham amigos, aliados e familiares que os apoiavam", afirmou Nini.