A banca e a psicologia das relações

No final da comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco, o presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, disse aos deputados, em jeito de balanço, que a banca ia demorar “anos a ser perdoada”. Estávamos a 16 de Junho de 2021 e o Estado já tinha injectado mais de três mil milhões de euros no banco que nasceu da falência do BES, que acrescentaram à capitalização inicial de 4,9 mil milhões de euros.

Na próxima sexta-feira, passaram dois anos desde que a declaração do CEO do banco público foi proferida. Pelo meio, a banca assumiu um papel decisivo no apoio a particulares e empresas com moratórias que permitiram dar uma folga a quem teve quebra de rendimento ou de actividade por causa do vírus que se espalhou por todo o lado. Só que agora decisões vindas de Frankfurt ou do Terreiro do Paço e opções dos próprios bancos voltaram a turvar a relação de confiança que deve existir entre a banca e os seus clientes.

O Banco Central Europeu já vai no sétimo aumento das taxas de juro desde que em Julho do ano passado iniciou o ciclo de subidas. As prestações no crédito à habitação tornaram-se insuportáveis para muitas famílias. O Ministério das Finanças tardou mas acabou por aprovar medidas para aliviar o fardo das famílias. Primeiro, em Novembro, aprovou as regras que permitem renegociar o crédito à habitação. Depois, acabou por avançar com a bonificação dos juros, em vigor desde meio de Maio. E agora quem quer ter acesso à bonificação dos juros mas já beneficiou antes da renegociação do crédito que colocou a taxa de esforço abaixo de 35% confronta-se com uma resposta negativa por parte dos bancos, mesmo que os valores a pagar continuem elevados. É esta a história que hoje contamos nas páginas deste jornal. A história de quem tomou decisões com informação parcial.

E se os juros nos empréstimos continuam caros de mais, os depósitos mantêm uma remuneração muito aquém e abaixo da que é praticada pelos bancos europeus. A fuga aos depósitos e o desvio das poupanças para os Certificados de Aforro foram o preço pago pelos bancos. O mal-estar que suscitou a decisão de uma nova série de Certificados de Aforro é a prova de que a desconfiança em relação aos bancos está bem viva. E as decisões que cabem ao Governo parecem não ajudar.

Uma das regras de ouro de qualquer relação saudável é o equilíbrio entre as partes. Nenhuma delas deve sentir que dá mais do que recebe. Sabe-se que os bancos, como em qualquer negócio, perseguem o lucro, mas não lhes fazia mal — a eles nem aos governos que decidem às prestações — passar os olhos pelos manuais de psicologia.