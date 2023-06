O Coração Ainda Bate. As gravuras

Chamo ao longe o meu pai, que se ocupa agora de pequenas tarefas. Desce as escadas com cautela, medindo os degraus, e vai regar as alfaces, buscar o pão fresco. Agora vem ao meu encontro. Um sorriso contido. Entra com cerimónia na casa que me propôs recuperar. Então sentamo-nos de frente para o limoeiro, uma imagem que me conforta nestes dias: o amarelo que irrompe das folhas verdes e nos faz sombra e sumo. O meu pai, sentado no sofá comigo, aponta para as gravuras que estão na parede: “De onde vieram?” – pergunta, com genuína curiosidade. Eu levanto-me e vou buscar o último livro que vi com a minha mãe, aquele livro feito de gravuras que tinha nele todas as flores que sabíamos (e dissemos) de cor. Explico ao meu pai esse momento passado com a minha mãe, mas talvez seja memória a mais. A memória pode soterrar-nos ainda mais na tristeza.

A vida no campo faz-se de coisas tão simples, mas tão emaranhados podem ser os sentimentos: aqueles de que nunca se fala. Há pensamentos que nunca conheceram voz. São esses que fazem teia cá dentro e nos apanham sem dó.

Fico ali sentada a ouvir o meu pai desfiar as lembranças de um tempo em que foi feliz. Olha muitas vezes para as gravuras com o espanto que ainda não conhece resposta ou razão. E ali no meio de um discurso fluido reconhece muitas vezes os seus erros. Desde que a minha mãe morreu que se despede sempre de mim com “desculpa por alguma coisa”.

Lembro-me do amor e dos duelos com o meu pai. Das vezes em que nos zangávamos, ainda miúda, e nos deixávamos de falar. Meses seguidos jantando na mesma mesa e nem uma palavra. Guerras que pareciam sérias e que agora já nem me lembro porque começaram. Depois vinham as pazes. Visitava-o no banco ali junto ao Garça Real, onde tantas vezes fui ver os punks. O meu pai aparecia de óculos e mangas arregaçadas e eu lá dizia qualquer coisa que o deixava, primeiro, tenso, depois a sorrir. Não fui punk, mas uma rebelde com as minhas causas. O meu orgulho. O orgulho precisa de espaço próprio. Defende uma honra qualquer, mesmo que depois se descubra que afinal não valia a pena.

Passadas décadas sobre o silêncio que se fazia à mesa para calar as revoltas da adolescência, observo agora o meu pai a contemplar as gravuras na parede. Vejo com ele as que restaram no livro. Há melros e borboletas enfeitiçados pelo pólen que delas se liberta. Vejo o que sobrou do livro com o meu pai, como antes o fiz com a minha mãe, com ela saboreando uma vida que ainda não tinha sido interrompida. A vida dos adultos conhece tantas interrupções, e nós vamos submergindo e voltando à tona. Quanto do nosso tempo é passado a tentar consertar tudo o que não correu bem?

O meu pai, já sem a noção do tempo real, mas muito rigoroso nas suas escolhas, decide que é tempo de voltar para a sua casa ali ao lado. Insisto em acompanhá-lo, mas ele rejeita. Então fico a vê-lo no caminho de regresso, parando para ver os pardais a debicar o que o campo sopra, os limoeiros, a Ritinha ao sol camuflada entre a verdura. A Ritinha, a gata arisca da minha mãe que só aceitava o colo dela. O meu pai trata agora a gata como se fosse uma cria pequenina que merece os cuidados todos. Lá vai ele cumprindo o tempo de cada passada, um tempo sem pressa. Parecemos agora todos mais apaziguados. A morte pode amaciar peitos feridos e dá-nos tempo para pensar sobre as nossas escolhas.

Fecharei a porta dali a pouco. O meu pai fechará a dele. O silêncio que fica entre nós já não é o das querelas antigas. Há um silêncio terno que sabe a missão cumprida.

Olho para as gravuras outra vez e agora já posso guardar este momento com os dois. Um livro que passou por nós e que conta agora a nossa história. Ali no meio, as flores. Quase tudo floresce.