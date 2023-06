Dez imagens do Primavera Sound, pela lente do PÚBLICO

O Primavera já terminou na madrugada de sábado para domingo, mas ainda vai a tempo de recordar alguns dos momentos que marcaram a décima edição do festival que se realiza no Porto. Da chuva que foi uma constante nos primeiros dias de festival, até ao último dia onde New Order e Blur levaram o público a uma viagem ao passado.

O director do festival, José Barreiros, diz que este ano o festival recebeu à volta de 140 mil pessoas ao longo dos seus quatro dias. Se tanto na quarta-feira como na quinta (dias de Kendrick Lamar e Rosalía, respectivamente) houve cerca de 38 mil espectadores, o número baixou para 30 a 32 mil na sexta (dia de Pet Shop Boys) e perto de 35 mil no sábado (Blur). A lotação diária estava fixada nas 45 mil pessoas.