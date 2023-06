Terça na TV: da arte de Vieirarpad à polícia de East New York

CINEMA

Milagre no Rio Hudson

Hollywood, 21h30

Clint Eastwood filma a história verídica de Chesley “Sully” Sullenberger, o piloto de aviação que, em 2009, aterrou de emergência no rio Hudson, em Nova Iorque, e evitou que 155 pessoas morressem. No papel do homem que se tornou um herói americano está Tom Hanks, a contracenar com Anna Gunn, Laura Linney e Aaron Eckhart, entre outros.

WWZ: Guerra Mundial

Fox Movies, 23h56

Thriller de ficção científica dirigido por Marc Forster e escrito por Matthew Michael Carnahan, a partir do livro de Max Brooks. Gerry Lane (Brad Pitt), ex-funcionário da ONU, quase morre num inexplicável ataque que mergulha o mundo inteiro no caos.

Mais tarde, descobre que um vírus, responsável por transformar pessoas em zombies, desencadeou um conflito à escala mundial. É então convocado pelas autoridades e enviado com uma equipa de cientistas para a zona de conflito. Objectivo: entrevistar os sobreviventes, perceber como o vírus prolifera e encontrar forma de acabar com a ameaça.

Traições

RTP1, 00h35

Estreado no Festival de Cinema de Cannes, um drama romântico realizado por Arnaud Desplechin, que adapta a obra homónima de Philip Roth. Denis Podalydès, Léa Seydoux, Emmanuelle Devos, Anouk Grinberg e Madalina Constantin compõem o elenco.

Philip é um escritor americano de meia-idade a viver em Londres, onde se envolve com uma jovem inglesa, também casada, com quem se encontra no apartamento que lhe serve de refúgio de escrita. Ao longo das conversas, antes e depois de fazerem amor, eles vão revelando as suas vidas, pensamentos e expectativas. Philip servir-se-á de tudo isso como inspiração para os seus romances.

SÉRIE

East New York

Fox, 22h15

Estreia-se, com episódio duplo, um procedural em torno de uma esquadra de Brooklyn que tem como líder a inspectora Regina Haywood (Amanda Warren). Acaba de chegar ao cargo e, independentemente das resistências que encontre por parte de alguns dos seus agentes, está determinada a levar avante uma visão muito clara sobre como servir e proteger a comunidade: fazendo parte dela. Os 21 episódios da primeira (e única) temporada são debitados semanalmente.

DOCUMENTÁRIO

Kid 90

TVCine Edition, 20h50

Um filme sobre o significado de crescer à frente das câmaras na década de 1990. Reúne gravações que Soleil Moon Frye, a realizadora (e ela própria criança-estrela numa sitcom) foi fazendo nos bastidores com outros miúdos-actores e junta-lhes testemunhos actuais deles. David Arquette, Brian Austin Green, Marc-Paul Gosselaar e Heather McComb fazem parte do elenco.

Vieirarpad

RTP2, 23h20

A propósito do 115.º aniversário do nascimento de Maria Helena Vieira da Silva, a RTP2 emite este documentário de João Mário Grilo, lançado em 2021, sobre a pintura dela e do seu companheiro, Arpad Szenes.

É um filme com um tempo próprio, que parte da obra deste casal de artistas que durante décadas de vida em comum criou uma espécie de terceiro corpo que nos habituámos a reconhecer nos seus retratos, nas fotografias e nas cartas, poucas, que trocaram nos breves períodos em que não estiveram juntos.

Dividido em três partes, sendo a mais longa dedicada ao exílio brasileiro – refugiam-se no Rio de Janeiro entre 1940 e 1947 para fugir à guerra na Europa, que era ainda mais ameaçadora para o pintor, um judeu húngaro –, Vieirarpad é responsável por duas “ressurreições”: a do casal, que nos chega através da pintura e das cartas a que os actores Luís Lucas e Suzana Borges emprestam a voz, e a do filme de José Álvaro de Morais, Ma Femme Chamada Bicho, extraordinário objecto de 1978 que é, também ele, um retrato íntimo desse terceiro corpo.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h05

Directo. Carlos Daniel torna a chamar um painel a debater o assunto TAP, desta vez projectando a análise num futuro que passa por responder a esta pergunta: “Afinal, a salvaguarda do interesse nacional estará mais garantida com uma TAP pública ou privada?”