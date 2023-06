P24. A agricultura chegou ao noroeste de África a partir de migrantes da península Ibérica

As conclusões do estudo publicado na Nature são trazidas a este P24 pela voz da jornalista Filipa Almeida Mendes.

Um estudo sobre as origens da agricultura, cuja equipa inclui a geneticista Luciana Simões, analisou o genoma de nove indivíduos, provenientes de Marrocos, que viveram entre há 7600 e 5700 anos. As conclusões, que mostram que a agricultura foi introduzida no Noroeste de África por migrantes europeus e levantinos do Neolítico, são trazidas a este P24 pela voz da jornalista Filipa Almeida Mendes.

