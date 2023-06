Aeroporto em Tancos

Tancos esteve alguns dias na lista das localidades onde poderá vir a ser construído um aeroporto. Foi excluído, por duas razões: a distância e a aptidão militar. Na Portela, sempre coabitaram militares e tem corrido bem. Então, Montijo, Ota, Alverca e Beja, não são bases aéreas? Não entendo.

A distância, pouco mais de cem quilómetros, comparado com Beja a 180, tem vindo a ser falada. A maioria dos aeroportos modernos na Europa e noutros continentes, estão a distâncias superiores a cem quilómetros das principais cidades.

Creio que os problemas são outros. O interesse nacional por todos os motivos é ali. Há um aeroporto em Faro, outro em Beja, outro em Lisboa e outro no Porto; se outras razões não houvesse, só o facto de ser perto do centro geográfico do país e de o tráfego aéreo ficar racionalmente distribuído seria bastante.

“Habituem-se” também a pensar no verdadeiro interesse nacional. Está a dois passos de Fátima onde já se falou em construir um aeroporto.

Guilherme Duarte, Vale Cabeiro

Elementar, não?

Acerca do editorial da edição de dia 9 de Junho (“Uma greve interminável e uma ministra ausente”), é de referir a greve interminável dos comboios que, tendo em conta a existência de vários sindicatos, já tem contornos surrealistas. Questiono-me sobre a situação dos utentes que usam o comboio diariamente, tendo, muitos deles, adquirido passe mensal. Não questiono, obviamente, o direito à greve, mas, tão só, a absoluta ausência de bom senso.

Na verdade, a empresa e os seus trabalhadores existem em função dos seus utentes. Elementar, não?

Armindo Carvalho, Braga

A (bela) UE adormecida

Os pressupostos básicos que levaram ao desenho e implementação da actual organização mundial, forjada no pós-guerra 1939-45, estão hoje longe da validação. A começar pela composição e poderes do Conselho de Segurança da ONU, mas sem esquecer que o equilíbrio de forças políticas e nacionais em presença se encontra profundamente alterado, como se pode avaliar pelos efeitos que as diversas descolonizações vieram provocar em partes substanciais do globo.

As mudanças no mundo continuam a ser para o Ocidente, mas em especial para a UE, uma verdade de difícil captação, pelo menos para alguns dos seus actuais dirigentes, “capitaneados” por Von der Leyen. Esta incapacidade da UE é-nos “revelada” por Maria João Rodrigues no seu notável artigo de opinião “Ocidente em minoria ou reforma da governação global?”, no PÚBLICO de 8 de Junho, em que lembra que o G7 já não beneficia da “hegemonia económica de outrora”, como aquando do Consenso de Washington e das suas políticas neoliberais, em 1989, além de que os protagonistas não se resumem ao FMI e ao Banco Mundial, havendo que contar também com a presença do Novo Banco de Desenvolvimento, com sede na China. Definitivamente, a UE tem de acordar.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

SNS, para onde vais?

O testemunho pessoal de Diana Pereira no PÚBLICO de sábado fornece mais um importante elemento sobre o triste caminho pela frente do SNS. A Ordem dos Médicos portou-se bem, por agora, suspendendo dois cirurgiões do Hospital de Faro (HF).

Mas a raiz do problema está na forma como o Conselho de Administração (CA) do hospital foi nomeado. Os escândalos do HF têm-se sucedido e estão documentados nos meios de comunicação. E não era necessário expor a população do Algarve aos graves perigos que correm no HF se o ministro da Saúde desse ouvidos aos avisos que lhe foram entregues em múltiplas ocasiões por docentes da Faculdade de Medicina da Universidade do Algarve.

É óbvio que os favoritismos e nepotismos políticos nas nomeações do CA são mais importantes do que a segurança da população do Algarve. Espero que os algarvios não esqueçam isso nas próximas eleições legislativas.

José Pontes, Londres

A galinha dos ovos de aforro

Durante muito tempo, a principal vantagem dos Certificados de Aforro face aos depósitos bancários foi a sua taxa de juro bruta máxima. De repente, mostrando a sua subserviência aos bancos, o Estado muda as regras e mata a galinha dos ovos de ouro de muitos aforradores que apenas tinham a intenção de canalizar as suas poupanças familiares.

A banca esfrega as mãos de contentamento, pode continuar a ter os seus lucros pornográficos ao mesmo tempo que pratica as mais baixas taxas de juros dos depósitos a prazo da Europa.

Emanuel Caetano, Ermesinde