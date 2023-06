Este Portugal dos Pequeninos

A greve constitui, nos termos da Constituição, um direito de todos os trabalhadores, sindicalizados ou não. Blá! Blá! Blá! Mas, afinal, que país é este, com tanta greve? Todos os dias os portugueses são confrontados com greves de quase todas as profissões, “artes e engenhos”. Ora são as greves dos professores, dos enfermeiros, dos médicos, da função pública, dos funcionários da CP.

Por mim, podem fazer as greves que entenderem e que sejam do gosto de cada um, desde que não prejudiquem os cidadãos. Geralmente são estes os que mais sofrem.

Onde anda o primeiro-ministro deste Governo da maioria? O país anda de rastos. O ministro da Saúde, quando fala do SNS, parece estar a convencer-se a ele próprio de que tudo corre às mil maravilhas. Mas, na realidade, a saúde neste País dos Pequeninos, está muito doente. A TAP, que vive dos nossos impostos, é tema de abertura nos nossos noticiários pelas piores razões. A banca está bem no mercado, bastante viva e recomenda-se. Que bem que a banca trabalha e ganha. Um ministro mais badalado, nos dias correntes, nunca mais é demitido. Todos os dias a corrupção aparece, como se de cogumelos se tratasse.

Conclusão: com tanta barafunda em que o país está mergulhado, afinal, que país é este?

Mário da Silva Jesus, Odivelas

Poupança vs. consumismo

Lembram-se de quando responsáveis políticos disseram que tinha chegado a hora de a banca ajudar os portugueses, a propósito da ajuda dos contribuintes ao sistema bancário? O Governo, ao baixar a remuneração dos certificados de aforro de 3,5% para 2,5%, deu sinal de submissão à banca. Esses títulos de dívida pública concorriam com as taxas de juro da banca.

Não se compreende como Bruxelas não obriga a banca portuguesa a remunerar melhor os depósitos a prazo. António Costa quer que os portugueses gastem mais para aumentar as receitas através do IVA. O Governo levanta a bandeira do consumismo e não da poupança.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Vladimir Pliassov merece justiça

A onda intolerável de “russofobia” chegou infelizmente ao nosso país. Vladimir Pliassov, nascido na Rússia, cidadão português desde 2020, ligado a Coimbra durante cerca de 35 anos e a dar graciosamente aulas de língua russa, foi expulso por decisão do reitor da Universidade de Coimbra, por alegado delito de opinião e de fazer propaganda em favor de Putin; acusações falsas, sem qualquer suporte ou provas credíveis, e sem que tivesse o legítimo direito à sua defesa.

Trata-se de um vil ataque aos mais elementares direitos e garantias de um Estado democrático, e um insulto à liberdade que tanto prezamos. Esta perseguição infame e cobarde por parte de um reitor totalitário e suportada por alguns falcões raivosos instalados na nossa praça merece o maior repúdio e protesto de todos aqueles que não se vergam nem se calam perante semelhante crime contra a liberdade humana.

A pior conivência com as injustiças e as atitudes prepotentes é o silêncio cúmplice e a renúncia ao protesto. Nenhum ser digno desse nome pode permanecer calado e imóvel perante tamanho atentado. Vladimir Pliassov merece todo o respeito e toda a solidariedade.

Alfredo Fernandes, Rio Tinto

O que eu gostava que os deputados discutissem

99% dos portugueses, eu incluído, não querem saber da novela do SIS nem quem telefonou a quem. O que nos preocupa mesmo é:

1) Porque é que eu fui de Paredes de Coura a Lisboa e gastei mais em portagens do que em combustível?

Vejo toda a gente a reclamar que a gasolina está cara, porém, há que considerar que é preciso extrair o petróleo, transportá-lo até à refinaria, transportá-lo outra vez até às bombas, e é lógico que quem está ali disponível para nos abastecer também tem que receber algum. Quer isto dizer que a Brisa sozinha factura mais que as gasolineiras, logo (conclusão minha) as portagens são mais caras do que a gasolina;

2) Está inscrito na Constituição o direito à habitação, mas a generalidade dos portugueses não tem direito a ela mesmo se desse todo o ordenado que recebe;

2) Mais há a discutir sobre a TAP, mas os deputados estão focados em João Galamba e nem sequer põem a hipótese de os outros mentirem.

É esta oposição que nos quer governar?! P'ra pior, já basta assim.

Quintino Silva, Paredes de Coura