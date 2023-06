Quando se dá tudo aos filhos

João salta para a areia e senta-se ao lado de Maria. João e Maria não são os seus nomes reais, mas a conversa é. João conta entusiasmado que os pais vão ajudá-lo a comprar um T1 no centro de Lisboa. Custará meio milhão de euros, está em construção e só estará pronto daqui a dois anos, até lá, vai continuar a viver na sua casa, própria, na "periferia", assim chama ao bairro de Carnide, que comprou penhorada, portanto, um bom negócio.

Está entusiasmado, mas zangado porque sente que, agora, está a fazer um mau negócio. "Gosto de negócios que sejam unfair para os outros, percebes? Sinto que estou a perder dinheiro... Estou cansado dos meus amigos a quem os pais compram casas de luxo. Porque é que os meus não me dão uma casa de luxo?! Detesto-os a todos! Já foste a casa do Manuel (nome fictício)? Parque das Nações [Lisboa], 10.º andar, T4, com vista para a ralé de Moscavide, com estacionamento para três carros e piscina interior. Detesto o cheiro a cloro", desdenha, para continuar: "O condomínio deve ser um balúrdio. Eu nunca paguei o meu. Mandaram-me uma carta com uma dívida de mil euros, quer dizer, eu nem uso o elevador! Não respondi, enganaram-se a escrever o meu nome, é como se aquela carta não fosse para mim!"

Maria lembra-lhe que quando a vender, terá de deixar a dívida paga. "Não pago, declaro insolvência pessoal! Ai... Tenho de deixar de ter um trabalho de pobrezinho...", lamenta-se. Maria interrompe para lembrar que um consultor não ganha assim tão mal. "É verdade, mas não chega para tudo. Sabes, disse à empregada: 'Tenha paciência, dona Elvira (outro nome fictício), mas só pode vir três horas por semana, não tenho dinheiro para mais...' Ela ainda argumentou: "Mas, menino, três horas não dão para nada." A minha mãe que lhe pague mais horas, quer dizer, ou tenho dinheiro para a casa ou para a empregada."

Em quatro ou cinco frases, João revela inveja dos amigos, ingratidão pelos pais que vão ajudá-lo a comprar uma casa de luxo, desrespeito pelos mais pobres — a "ralé", os que não ganham ordenados de consultores e os que ganham a dias, a horas, como é o caso da empregada que, possivelmente, o conhece desde pequeno —, a falta de honestidade — a possibilidade de declarar insolvência para não pagar uma dívida que é sua. Afinal, negócios unfair para o João é que não, só para os outros.

A falta de princípios fez-me lembrar o artigo de opinião da psicóloga Vera Ramalho na revista Ímpar, que saiu no último domingo com o PÚBLICO: "Serão os valores o verdadeiro luxo?" A psicóloga defende que o luxo não está só naquilo que o dinheiro pode comprar, mas nos valores com que os nossos filhos crescem e sim, há a tendência, como no caso dos pais do João, de os proteger, de querer que tenham tudo como os amiguinhos, em vez de lhes explicar que nem todos os meninos podem ter uma casa num condomínio de luxo.

"A criança vai fazer birra e o adolescente vai sentir-se frustrado? É possível e até desejado, faz parte do seu curso desenvolvimental normal. A preparação da criança pelos pais e a criação de valores claros desde cedo fará a diferença", escreve Vera Ramalho, que refere ainda da importância da gratidão, de sermos gratos pelo que temos.

"Educar uma criança a acreditar que terá sempre o que quer e o que há de melhor é um convite ao fracasso, sobretudo o dela, sendo isto transversal nos bens materiais, nas relações, no emprego, etc..", acrescenta ainda a psicóloga. O João ou os seus pais já pouco ou nada vão aprender sobre esta matéria. Pode ser que o leitor que é pai recentemente ou será no futuro próximo compreenda que quando se dá tudo aos filhos, nada se lhes está a dar.

Boa semana!