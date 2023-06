Num livro, abrem-se novos, outros olhares sobre Lisboa

Tal como o nome indica, Lisboa Mesma Outra Cidade (Ghost Editions) é um livro que nos dá a ver Lisboa, ou, se se quiser, várias Lisboas. Aquela que António Júlio Duarte viu, semideserta sob o céu azul. A dos bairros que Hugo Barros percorreu, já na periferia da cidade. Ou ainda as não-paisagens que Beatriz Banha encontrou nas ruas do seu quotidiano. São, de facto, Lisboas diferentes as que vemos nos ensaios fotográficos destes artistas, aos quais se juntam as de Pauliana Valente Pimentel, Pedro Letria e Mariana Viegas e os textos literários de Djaimilia Pereira de Almeida, Joana Braga e Patrícia Portela.

