Zelensky assume que estão em marcha “acções contra-ofensivas”

Presidente da Ucrânia não se alonga em comentários, num momento em que fontes russas fazem por sublinhar as perdas de material ocidental infligidas nos últimos dias.

O Presidente da Ucrânia disse este sábado que “estão em curso acções contra-ofensivas e defensivas” no país, acrescentando que não falaria delas em detalhe. “É preciso ter confiança nos nossos militares e eu tenho”, disse Volodymyr Zelensky em Kiev, onde recebeu o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau.

Na última semana, jornalistas e analistas têm especulado sobre se a intensificação das acções militares no Sudeste da Ucrânia e em redor de Bakhmut são ou não a tão aguardada contra-ofensiva. Vladimir Putin parece acreditar que sim, tendo declarado na sexta-feira que a tropa ucraniana não tinha conseguido “atingir os seus objectivos” nas manobras até agora realizadas.

Zelensky não confirma nem desmente. A sua frase tanto pode ser lida como o reconhecimento de que começou uma nova fase da guerra como ser a constatação de que num conflito armado há avanços e recuos, momentos e sítios para atacar e outros para defender.

O chefe de Estado ucraniano terá até usado de ironia na sua resposta durante a conferência de imprensa, descreve a BBC, encolhendo os ombros e fingindo que não sabia quem era o Presidente russo. Zelensky disse que os seus comandantes militares estão confiantes e acrescentou: “Digam isso a Putin.”

Com o silêncio operacional imposto aos militares ucranianos, a grande maioria das imagens e relatos que chegam da frente de Zaporijjia provêm de fontes russas, que fazem por sublinhar as perdas ucranianas. E parece já um dado adquirido que alguns veículos blindados americanos Bradley e tanques alemães Leopard, fornecidos à Ucrânia nos meses mais recentes por países ocidentais, foram destruídos em combate.

Outra coisa não seria de esperar, sublinham vários analistas militares ocidentais. “O regime de Putin tenta por todos os meios fazer crer que a contra-ofensiva ucraniana é um fracasso. Por agora, nada nos permite concluir isso, mesmo se, no terreno, os ataques ucranianos estagnem e sofram baixas face à multiplicação dos ataques de drones suicidas russos”, comenta o historiador militar francês Cédric Mas na sua conta de Mastodon.

Já Shashank Joshi, o editor de Defesa da revista The Economist, aconselhou prudência a quem “tira conclusões arrebatadoras a partir de poucas imagens”. No Twitter, conta que falou com um oficial norte-americano que lhe disse que “se o seu batalhão tivesse de furar por [uma linha de] obstáculos complexos, [como] minas, previa 25% ou mais de baixas – ‘se tudo corresse bem’”.

Durante os meses de Inverno, com uma frente de combate praticamente estabilizada, a Rússia foi reforçando as suas linhas defensivas com centenas de novas trincheiras, posições de artilharia, valas e barreiras contra veículos. E a Ucrânia enfrenta ainda outros desafios.

Num local da frente, o Le Monde falou com um oficial ucraniano que diz que “os russos adaptaram-se e têm mais drones e sistemas electrónicos”, confirmando relatos feitos por outros oficiais ao jornal francês e que apontam para uma melhoria da precisão dos ataques de artilharia russos.

Apesar do silêncio generalizado, um porta-voz do comando Leste das Forças Armadas da Ucrânia afirmou que a sua tropa conseguiu avançar cerca de 1400 metros nos arredores de Bakhmut. “A situação mantém-se tensa em toda a linha da frente. O epicentro é o Leste”, escreveu no seu Telegram a vice-ministra da Defesa, Hanna Maliar. “O inimigo continua a concentrar os seus esforços na direcção de Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Marinka”, acrescentou.

Ao contrário de outros observadores norte-americanos e britânicos, Cédric Mas é dos que que considera que a contra-ofensiva propriamente dita ainda não está em curso. “A natureza e os objectivos destes ataques ucranianos permanecem pouco claros”, afirma, comentando que “a forma como alguns ataques foram feitos revela erros inquietantes de comando e de condução de operações”. E dá exemplos: “Avanços em campo aberto, em pleno dia, sem preparação de artilharia nem apoio reforçado.”

“A intensidade dos combates não nos deve enganar: o principal esforço ucraniano ainda está por chegar”, escreve Mas.