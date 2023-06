Trump tinha documentos secretos numa casa de banho de Mar-a-Lago

US DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA HANDOUT/EPA

Quando Walt Nauta, um colaborador próximo de Donald Trump, descobriu uma caixa virada do avesso e documentos classificados espalhados no chão de uma arrecadação da mansão de Mar-a-Lago, na Florida, terá enviado uma fotografia para um outro funcionário do ex-Presidente dos Estados Unidos, que respondeu: “Oh não, oh não.”