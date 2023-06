Henri, o peregrino que terá evitado o pior em Annecy, é agora o “herói da mochila”

A história do peregrino francês Henri, de 24 anos, que até esta semana prosseguia a aventura de, em nove meses, conhecer as catedrais do seu país, cruzou-se na quinta-feira com o ataque à faca desferido por Abdelmasih H., um sírio de 31 anos, a crianças que estavam num parque infantil de Annecy, no Sudeste de França.

Ao ver as crianças em perigo, o peregrino viu-se obrigado a intervir. Tal como comprovam vários vídeos, Henri, carregado com duas mochilas, tentou afastar o atacante das suas vítimas menores. E, para ajudar a polícia, o jovem francês desfez-se da mochila mais pesada que levava às costas, de 20 quilos, e perseguiu Abdelmasih.

Foi uma questão de destino e de instinto para "proteger os mais fracos", explicou o peregrino parisiense, agora aclamado nas redes sociais como o "herói da mochila", onde foi também criada a hastag #MerciHenri.

Em entrevista ao canal televisivo francês BFMTV, Henri recusou no entanto o estatuto de herói nacional, uma vez que agiu "como qualquer pessoa francesa teria agido". “Muitas outras pessoas intervieram da forma que podiam. Vi um funcionário do parque a tentar atingir o atacante com uma pá de plástico”, relatou.

Naqueles breves instantes, eternizados em vídeo, Henri guarda na memória o momento em que cruzou olhares com o atacante, depois de se esquivar a uma tentativa de ataque: "Apercebi-me que se tratava de alguém fora de qualquer estado normal, havia algo muito mau nele que tinha de ser parado".

Na tarde desta sexta-feira, o Presidente francês, Emmanuel Macron, visitou Annecy e as vítimas do esfaqueamento no parque infantil. Pelo acto de coragem, Henri foi elogiado por Macron, que descreveu a acção do peregrino como "uma fonte de esperança".

De acordo com o Presidente, foram entretanto recebidas "boas notícias" quanto ao estado de saúde das quatro crianças feridas, que continuam hospitalizadas em estado grave, mas estáveis e fora de perigo.

Esta sexta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou que um português ficou "gravemente ferido" depois de também perseguir Abdelmasih. No entanto, já não corre perigo de vida.

A intervenção do português Manuel da Ponte foi este sábado elogiada pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que a considerou "um exemplo de coragem e de cidadania".

Reconhecimento em forma de seguidores online

Henri, licenciado em gestão internacional e com estudos também na área da filosofia, partilha no Instagram a paixão por catedrais. Por coincidência, foi entrevistado pelo Dauphiné Libéré há apenas duas semanas, a 26 de Maio.

Na altura, aproveitou a oportunidade para divulgar o seu projecto, que faz a pé, à boleia e aproveitando a boa vontade de desconhecidos que lhe oferecem estadia. Até então, já havia percorrido cerca de 1300 quilómetros e visitado 24 catedrais.

A coragem para intervir e, assim, impedir um número superior de vítimas durante o ataque à faca no parque infantil de Annecy valeu ao jovem peregrino o reconhecimento nas redes sociais. Em poucos dias, o projecto de Henri no Instagram quebrou a barreira dos 93 mil seguidores, quando há uma semana contava com apenas seis mil interessados. Na rede social, o peregrino francês apelou a uma oração pelas quatro crianças hospitalizadas.