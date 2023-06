China: a “água do barco dragão” atinge o sudoeste e bate o recorde de chuva

Prevê-se que a chuva continue no sul da China nos próximos dias, enquanto o nordeste deverá ser atingido por trovoadas repentinas, adiantou o gabinete meteorológico.

Chuvas fortes e ininterruptas assolaram partes do sudoeste da China na sexta-feira, provocando inundações em algumas cidades, engolindo estradas e submergindo parcialmente edifícios, com a precipitação numa grande cidade portuária a bater um recorde local.

Um primeiro período de chuvas de Verão particularmente rigoroso, conhecido localmente como "água do barco-dragão", fez com que Beihai, na região de Guangxi, registasse 614,7 milímetros de precipitação em 24 horas, a partir das 5 da manhã de sexta-feira, de acordo com o gabinete meteorológico da região.

Este valor foi mais de um terço da precipitação registada durante um ano normal na cidade portuária e ultrapassou os devastadores 552,5 mm que submergiram os túneis do metro em Zhengzhou e paralisaram a cidade central de Henan durante vários dias em 2021.

Em Beihai, os carros ficaram meio submersos em ruas inundadas e, num edifício de vários andares, a água descia em cascata por uma escadaria enquanto os bombeiros corriam para salvar os seus residentes, como mostram alguns vídeos que circulam nas redes sociais.

Os ferries de Beihai para a ilha vizinha de Weizhou serão suspensos entre 10 e 12 de Junho, informou a estação de televisão CCTV, acrescentando que ventos fortes e chuvas fortes e contínuas vão atingir o Golfo de Tonkin, ao largo da costa do Sul da China.

A cidade vizinha de Yulin, a oeste da província de Guangdong, registou 35 horas de chuva intensa até às 7 horas da manhã de sexta-feira, informou a CCTV. As aldeias e cidades da região foram inundadas pelas águas, informou ainda o departamento de bombeiros da província, acrescentando que mais de 100 pessoas foram evacuadas.

A China, propensa a inundações, está a sofrer cada vez mais o efeito de condições meteorológicas mais extremas devido às alterações climáticas. Guangxi foi atingida por uma rara seca extrema em Maio, com a precipitação a cair para mínimos de 60 anos.

A província de Henan, o celeiro da China, também foi recentemente atingida por fortes chuvas que destruíram as colheitas, suscitando preocupações quanto à segurança alimentar.

A China registou o seu maior volume de precipitação num período de 24 horas na cidade de Zhumadian, também em Henan, em 1975, com 1060,3 mm.