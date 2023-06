Não, as pessoas não se preocupam apenas com o seu próprio bolso

É prudente não confundir com um apoio entusiasmado ao Governo o desejo dos portugueses de não serem arrastados para eleições fora do tempo.

O mantra da comunicação do PS e do Governo agora é este: as pessoas só estão preocupadas com a saúde da economia e com o grau de bem-estar que conseguem medir através do dinheiro que têm no bolso. Tudo o resto, reduzido ao entretenimento noticioso dos “casos e casinhos”, é um circo grotesco que não interessa a ninguém, a não ser à oposição e a uma pequena clique de comentadores, unidas no propósito de derrubar abruptamente o Governo legítimo de Portugal. É isso, asseguram-nos, o que as sondagens dizem.