Interrail imperdível: as viagens que não podes perder

Criado em 1972, o Interrail é um passe de transporte válido em 33 países que te permite experimentar uma aventura diferente sobre carris.

Um passe de sete dias para viajar durante um mês custa 254 euros para um jovem até aos 27 anos, mas há descontos em algumas épocas do ano que tornam o passe mais acessível. Depois terás sempre de somar ao teu orçamento o custo do alojamento, refeições e todos os gastos extra que podem surgir (como entradas em museus ou passeios turísticos que queiras realizar).

Viajar pela Europa nem sempre é barato, mas um bom planeamento pode evitar imprevistos (que acontecem quase sempre) e levar-te a uma viagem mais tranquila.

Raiano ou Celta: a solução (possível) para sair de Portugal

Se queres começar a aventura sobre carris em Portugal terás um primeiro obstáculo: com a pandemia, praticamente deixaram de existir comboios internacionais, com excepção de uma ligação duas vezes ao dia entre Porto e Vigo – conhecida como comboio Celta – e um comboio regional com duas frequências diárias que parte do Entroncamento e assegura a ligação à estação de Badajoz.

Se o teu objectivo for chegar ao centro da Europa o mais rápido possível, fica a saber que, com um dia inteiro de viagem consegues chegar até Barcelona. Saindo de Lisboa às 8h15 é possível chegar a Barcelona perto da meia-noite (com mudanças de comboio no Entroncamento, Badajoz e Madrid). Já a partir do Porto vais conseguir sair às 8h13 seguindo o comboio Celta e, mudando de comboio em Vigo e Madrid, é possível chegar um pouco mais cedo (21h30).

Para sair do país em qualquer das duas opções vais “enfrentar” comboios a diesel e com bastantes anos de serviço, mas não desesperes porque estas são ligações repletas de passageiros de mochila às costas que estão a fazer a mesma aventura do que tu e com os quais podes partilhar experiências de viagem.

Comboio Celta (Porto-Vigo) Comboio Raiano (Entroncamento-Badajoz) Fotogaleria Comboio Celta (Porto-Vigo)

Conselho: Não te esqueças de efectuar a reserva obrigatória de lugar nos comboios de alta velocidade em Espanha e nos serviços Intercidades ou Alfa Pendular em Portugal.

Um comboio de montanha

Se fizeres a viagem entre Barcelona e a fronteira francesa através da linha de Rodalies R3 (suburbanos da Catalunha) – que liga L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a Latour-de-Carol, em França –, vais poder atravessar a zona dos Pirenéus. Nesta linha merece a pena fazer uma paragem em Ribes de Freser e apanhar um comboio diferente: chama-se Cremallera de Núria e é uma automotora preparada para enfrentar um desnível de mais de um quilómetro, com uma inclinação máxima de 15%. No final estarás a quase dois quilómetros de altitude. A zona é perfeita para caminhadas no Verão ou para os desportos de Inverno quando o frio se faz sentir.

A viagem na Cremallera não está incluída no passe Interrail, mas vale muito a pena o desvio e o preço – especialmente durante o Inverno com a paisagem pintada de branco. O percurso de ida e volta na Cremallera tem, até à temporada de Inverno deste ano, um custo de 31 euros e inclui também um percurso de teleférico no topo da montanha. Também podes experimentar uma noite a grande altitude já que no Vale de Núria existe um hotel.

Conselho: Em Latour-de-Carol poderás apanhar um comboio nocturno directo ("intercité de nuit") até Paris.

Foto Cremallera de Núria (Catalunha)

O melhor país

Viajar de comboio na Suíça é conhecer um país onde a ferrovia é a chave da mobilidade. Da janela vais poder ver cenários de sonho marcados pela montanha ou pela verde vegetação coberta de neve no Inverno.

Qualquer troço de ferrovia na Suíça vai mostrar-te como um comboio limpo, frequente e rápido pode fazer maravilhas por um país. E, se o teu local de estadia não ficar próximo a uma linha de comboio – tarefa difícil na Suíça, diga-se –, terás sempre autocarros em cada estação com um horário articulado à passagem do comboio. Fantástico, não?

Obrigatória na Suíça é fazer a linha da Bernina, reconhecida como Património da Humanidade pela Unesco, e um verdadeiro tesouro da engenharia. Na linha de bitola métrica circulam comboios regionais com paragem nas várias estações — e sem necessidade de pagamento de qualquer reserva com o teu passe — e o turístico Bernina Express que faz a ligação entre Chur e Tirano, já na Itália. No caso do Bernina Express só terás de pagar uma reserva de lugar (num valor pouco superior a 20 euros) se optares por realizar a viagem a bordo da carruagem panorâmica que te dá uma visão quase total da linha. Pode parecer desnecessário, mas vale muito a pena pela experiência.

O país é bastante caro, mas podes optar sempre por pequenas refeições pré-preparadas para reduzir custos.

Conselho: Cuidado com a utilização de dados móveis. O país não está na União Europeia nem no Espaço Económico Europeu. Vais ter de pagar roaming e não é barato.

A bela Itália

Itália é um diamante em bruto onde cada recanto merece ser explorado. Viajar entre Levanto e La Spezia no Cinque Terre Express é entrar num pedaço de paraíso na costa oeste italiana. A visão para as águas calmas do mediterrâneo são uma constante e não é de descartar uma paragem em algumas das localidades intermédias — como Vernazza ou Monterosso para um bom mergulho.

Os serviços são frequentes nesta zona, mas a aglomeração de turistas em alguns períodos do ano podem tornar a experiência menos agradável.

Conselho: Esta região de Itália está normalmente repleta de turistas. Se puderes, evita planear a tua viagem nesta região para os fins-de-semana ou feriados.

O melhor comboio nocturno

Viajar de comboio nocturno pode ser uma experiência inesquecível e podes poupar uma noite de hotel com uma viagem sobre carris. Até à emergência sanitária provocada pela covid-19, Portugal tinha dois comboios nocturnos diários — Lusitânia e Sud-Expresso — que ligavam Lisboa a Madrid e à fronteira francesa. Agora que os “comboios da noite” vivem uma nova era dourada no centro e norte da Europa vale a pena a experiência de passar uma noite sobre carris num verdadeiro hotel em movimento.

Viajar até à Lapónia é uma dessas aventuras que um comboio nocturno te permite. No Santa Claus Express vais poder ir da capital finlandesa até à cidade do Pai Natal (Rovaniemi). Lá vais poder encontrar um parque temático dedicado a esta figura mítica enquanto preparas a lista de presentes do próximo Natal.

Pelo caminho vais poder tomar uma refeição, deitar-te numa cama e até tomar banho (se estiver incluído no teu quarto). A viagem dura cerca de dez horas e a reserva de lugar é obrigatória (pode ir até aos 119 euros no caso de um quarto para duas pessoas com casa de banho privada). Se quiseres poupar a viagem também se pode fazer em lugar sentado. Bons sonhos!

Foto O Santa Claus Express leva-te ao Círculo Polar Ártico

Conselho: Rovaniemi é um bom sítio para contemplar a aurora boreal. Dependendo das condições climatéricas, vais poder ter a sorte de observar este fenómeno se visitares a região entre o final de Agosto e o início de Abril.

A leste tudo de bom

Se o teu orçamento for mais apertado, uma boa opção é pensares no leste europeu para o teu Interrail. Ainda que seja mais difícil lá chegar, as opções de alojamento e refeições mais em conta podem ajudar-te a conhecer mais cidades com menos dinheiro.

Países como a Chéquia — que tem a maior densidade de rede ferroviária da União Europeia — ou a Eslovénia são destinos obrigatórios para quem se quer aventurar mais a leste. Na Eslovénia, a ferrovia de Bohinj, que está a tentar ser reconhecida como Património da Humanidade, dá-te um bonito percurso pautado pela longa sequência de pontes e túneis. A maior ponte ferroviária de pedra do mundo, com um arco de 85 metros, é parte integrante desta linha que liga Jensenice a Nova Gorica (já na fronteira com a Itália). Nesta linha são também usados comboios a vapor que simulam viagens de outros tempos.

Conselho: A partir de Milão ou Veneza é fácil chegar a Trieste e a partir daí consegues entrar na linha de Bohinj.

Foto Comboio histórico na Linha de Bohinj, Eslovénia

E o que ficou de fora?

É sempre difícil dizer tudo o que não podes perder, mas aqui fica uma lista com mais sugestões que podes procurar para planear o teu Interrail: