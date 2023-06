No bairro de Lagarteiro, elas "traçam o caminho da emancipação"

Quando a fotógrafa Matilde Viegas recebeu o convite da Bienal de Fotografia do Porto para fotografar, ao longo de seis semanas, um conjunto de crianças residentes no Bairro do Lagarteiro, no Porto, disse logo que sim. "Adoro trabalhar com miúdos", observa em conversa com o P3, a partir do Porto, onde reside. Assim, entre Outubro de 2022 e Março de 2023, com o apoio do Espaço T e do projecto Cercar-te no Lagarteiro - E8G, Matilde conheceu um conjunto de crianças, sobretudo meninas, que se reúne diariamente, "depois das aulas e antes do jantar", numa sala de actividades de tempos livres (ATL). Nesse espaço seguro, as crianças "podem simplesmente ser", explica a fotógrafa. "É o espaço onde elas podem dizer quem são e como se sentem."

Para estabelecer ligação com as crianças, Matilde criou um workshop de fotografia e colocou-lhes nas mãos várias câmaras fotográficas digitais. "Ficavam muito entusiasmadas com a hora de fotografar o pôr-do-sol", recorda, sublinhando que se tornou mais numa companheira do que formadora. "Queria que estivéssemos ao mesmo nível, que deixassem de estar tão conscientes da minha presença. Fiz muitas vezes de modelo e fomos trocando." Foi então que começou a aperceber-se de vários padrões no comportamento das meninas. "Quase não falavam do que se passava em casa e criavam, dentro daquele espaço, famílias fictícias, matriarcais, onde havia muito respeito entre elas, onde todas cuidavam muito umas das outras. Faziam-se tranças, manicure, etc. Formavam uma rede muito firme e mantinham estes actos de cuidado."

A nova estrutura relacional criada pelas meninas é uma reinvenção daquelas que conhecem e que lhes foram atribuídas à nascença, observa a fotógrafa de 33 anos. Dentro daquelas quatro paredes, cada menina controla o seu mundo e pode expandi-lo ou modificá-lo de forma a reflectir o seu arquétipo. O projecto A Family of One's Own, em exposição na estação de metro de São Bento (juntamente com um projecto do artista finlandês Uwa Iduozee, desenvolvido no bairro do Cerco),​ até ao dia 2 de Julho, foi baptizado tendo como referência a obra feminista A Room of One's Own (Um quarto só seu, na tradução portuguesa), de Virginia Woolf. "Trata-se de ter um espaço onde se pode crescer, expressar-se de forma muito livre." O espaço da Cercar-te preenche os requisitos para que se forme o paralelo.

Matilde Viegas, natural de Famalicão e doutorada em bioquímica, é fotógrafa autodidacta desde 2008. Dedica-se inteiramente à fotografia, em regime freelancer, e entre os seus clientes está o jornal The New York Times, The Wall Street Jounal, o The Guardian, Monocle ou Die Zeit. Tem um laboratório fotográfico e escreve uma newsletter bimensal dedicada à fotografia e integra o projecto Alento, juntamente com a arquitecta Mafalda Salgueiro.