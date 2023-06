A final da Champions e muitos derbies

Não envolve nenhum clube português mas terá alguns protagonistas portugueses. A final da Liga dos Campeões que se jogará neste sábado, 20h, na Turquia, entre o Manchester City e o Inter de Milão tem em Bernardo Silva e Rúben Dias titulares quase certos no clube inglês que vai tentar conquistar pela primeira vez na sua história o mais conceituado troféu europeu de clubes. Já o Inter, procura repetir aquele que foi o seu único título nesta competição, em 2009/10, estava José Mourinho aos comandos.

Ainda no futebol, mas no domingo, será por cá que haverá decisões. Marítimo e Estrela da Amadora decidem qual dos dois emblemas vai estar na próxima época no convívio dos "grandes". No jogo da primeira mão, o Estrela venceu por 2-1. Agora o Marítimo está obrigado a dar a volta à eliminatória se não quiser ser relegado para o segundo escalão. E o mesmo sucede no segundo escalão, com o B SAD a tentar manter-se e o Lank Vilaverdense a tentar a subida.

Ainda no futebol, destaque para o início das meias-finais da Liga das Nações. Portugal, desta vez, não está. Países Baixos e Croácia na quarta-feira e, no dia seguinte, Espanha e Itália tentam garantir um lugar na final da competição.

No futsal, as decisões pela conquista do título começam no sábado, com Benfica e Sporting a disputarem o primeiro jogo da final no Pavilhão João Rocha – o segundo jogo está agendado para terça-feira, na Luz.

No basquetebol o Benfica derrotou o Sporting por 44 pontos de diferença, nesta sexta-feira, em casa dos "leões" (101-57) e ficou a uma vitória de sagrar-se campeão nacional pela 29.ª vez (e segunda consecutiva), o que pode acontecer domingo no João Rocha, palco do jogo 4 (haverá ainda um quinto jogo, na Luz, caso seja necessário).

Na NBA, segue a final do play-off. Os Denver Nuggets estão a vencer os Miami Heats por 2-1, com o próximo duelo entre ambos agendado para a madrugada já deste sábado e com os próximos previstos para terça e sexta-feiras.

No andebol, a final da Taça de Portugal está agendada para domingo, no Funchal. As meias-finais jogam-se no sábado entre Marítimo e Póvoa e entre Sporting e FC Porto.

Para este fim-de-semana destaque ainda para as finais masculina (domingo, Novak Djokovic e Casper Ruud) e feminina (sábado, Iga Swiatek e Karolina Muchova).

Nos desportos motorizados as atenções dos amantes do motociclismo estão concentradas em Itália onde, domingo, se vai correr o Grande Prémio de Itália, 6.ª prova do Mundial de Moto GP, com a participação de Miguel Oliveira, recuperado de uma fractura.

