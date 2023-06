Investigação. O logro do “Silicon Valley” de Idanha-a-Nova

Quem é que nunca ouviu falar em Idanha-a-Nova como a terra dos “novos rurais”, do regresso ao campo, do "Não emigres – migra para Idanha!", do Recomeçar em Idanha, do Idanha Green Valley, do i-Danha Food Lab, dos japoneses que viriam de Fukushima, da capital da agricultura biológica, da primeira biorregião do país, do exemplo maior da luta contra o despovoamento, do empreendedorismo, da “terra de oportunidades”, do paraíso dos jovens agricultores e muitas outras coisas fantásticas?

