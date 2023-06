A festa dos 60 anos de Johnny Depp em 20 momentos

Johnny Depp começou a sua carreira no cinema com Wes Craven, em Pesadelo em Elm Street, no papel de Glen Lantz, namorado da personagem principal Nancy. Tudo porque o valor pedido por Charlie Sheen, que era o actor desejado, era demasiado elevado para o baixo orçamento do filme de terror, que acabaria por ficar para a história do cinema. A partir de então, Depp cresceu até se tornar num dos actores mais bem pagos de Hollywood.

Nascido em Owensboro, a 9 de Junho de 1963, foi nomeado três vezes para o Óscar de Melhor Actor e venceu um Globo de Ouro. Mas os seus maiores prémios foram os seus personagens que povoam a memória colectiva: Eduardo Mãos de Tesoura, Willy Wonka em Charlie e a Fábrica de Chocolate, o capitão Jack Sparrow na saga Piratas das Caraíbas, o feiticeiro Gellert Grindelwald em Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los ou o Chapeleiro Maluco em Alice no País das Maravilhas.

Mas o fim do casamento com a actriz Amber Heard, que conheceu em O Diário a Rum, pôs também a sua carreira em queda livre. Em 2000, depois de ter perdido o caso contra o jornal The Sun, que o descreveu como um “wife beater” (“espancador de esposas”), viu o seu nome apagado do elenco de Monstros Fantásticos 3 e foi afastado da série sobre o famoso ilusionista Harry Houdini, produzida por Jerry Bruckheimer. Dois anos depois, o casal voltou a enfrentar-se em tribunal, desta feita nos EUA e com Depp a acusar a actriz de difamação, num dos julgamentos mais mediáticos de sempre. O actor saiu vencedor e, agora, Hollywood parece estar preparada a deixá-lo voltar. Depois da estreia em Cannes de Jeanne du Barry, há rumores de que voltará ao grande ecrã com o seu icónico capitão Sparrow.