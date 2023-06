Casa do Alentejo celebra 100 anos: o “amor a um povo, uma cultura e uma região”

Neste sábado e domingo há festa rija na lisboeta rua das Portas de Santo Antão, mais propriamente no Palácio Alverca. Nada tem a ver directamente com o Dia de Portugal, ou com os santos populares cujos arraiais já se espalham pela cidade. O folguedo visa assinalar os 100 anos da Casa do Alentejo (CA) e de “amor a um povo, uma cultura e uma região”. E esta associação sem fins lucrativos chega ao centenário cheia de força e com a melhor situação financeira da sua história.

