Condé Nast: Portugal em top 10 mundial do turismo de luxo

No ano passado, Portugal foi eleito o melhor país do mundo para viajar pelos leitores da Condé Nast Traveler​. E agora volta ao top noutra publicação da editora: é um dos dez destinos eleitos pelos turistas de luxo para passar as férias de Verão. Esta é uma das conclusões do estudo da Condé Nast Johansens sobre “hábitos de férias do viajante de luxo”, que contou com a resposta de 63 mil inquiridos, "assinantes da newsletter VIP deste guia global de hotéis".

Questionados sobre os períodos preferidos para gozar as férias, a grande maioria dos viajantes preferiu marcá-las para Setembro, seguindo-se os meses de Maio e Junho.

Apesar de a praia ser o motivo predilecto para estadias prolongadas, os itinerários passam também por destinos de campo e montanha. Já as cidades são escolhidas para estadias mais curtas, sem esquecer os cruzeiros que também não ficaram de fora nas respostas dos participantes do estudo.

No que diz respeito a planos de viagens, os passeios são divididos sobretudo em dois tipos: familiares e românticos. A previsão é de que haverá uma maior procura pelos pacotes de férias completos, ou seja, aqueles que incluam experiências variadas como actividades ao livre e desportos de aventura, momentos de spa e bem-estar, ou programas de enologia e gastronomia. O estudo demonstra ainda que 53% dos inquiridos “assegura” que vai estar ausente num período de sete a dez dias por viagem.

Metade dos viajantes afirma igualmente que divide o período de férias por três ou quatro “escapadas”, uma tendência que tem sido crescentemente observada em anos anteriores, de acordo com a Condé Nast.

Mas as conclusões do estudo não ficam por aqui. Pelo menos 38% dos viajantes de luxo admitiu que pretende gastar até oito mil euros por pessoa em cada período de férias, o que, segundo o guia de referência para viajantes, pode “totalizar entre oito mil e 32 mil euros no final do ano”.

E porque as idades também foram tidas em conta, são os turistas com mais de 55 anos (61%) que vão gozar mais férias este ano, contra os outros participantes do estudo com idades entre os 35 e os 54 anos (apenas 32% diz ter a oportunidade de viajar).

Quanto a Portugal, é um “destino de férias popular durante todo o ano”, de acordo com a Condé Nast Johansens, que pertence ao grupo com revistas premium como, além dos guias e da Traveler, a Vogue, GQ, Tatler e Vanity Fair​. O estudo, que resultou de uma sondagem realizada em Janeiro deste ano, indica ainda as Caraíbas, a Croácia, a Espanha, os Estados Unidos, a França, a Grécia, a Irlanda e o Reino Unido na lista de países preferidos pelos turistas de luxo.

Texto editado por Luís J. Santos