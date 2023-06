(A depressão) Óscar também foi ao Primavera Sound

Óscar quis juntar-se à festa da música no Parque da Cidade do Porto e é justo afirmar que não incomodou ninguém. Entre poças de água, capas de chuva transparentes e coloridas, a depressão foi recebida com muito boa disposição. A música continuou e os sorrisos também. Se calhar, a depressão Óscar até trouxe uma certa graça ao Primavera.

O recinto abriu às 16h e os concertos arrancaram pouco tempo depois, no palco principal, com os Fumo Ninja. Este palco, baptizado de Porto, acolheu ainda as actuações de Núria Graham, Arlo Parks, The Mars Volta e Rosalía.

O ambiente descontraído faz parte deste festival que aterra sem mossa num imenso parque verde. Faça chuva, faça sol. A britânica Jess está no Parque da Cidade em todos os dias do festival. Jess disse à Lusa que acha que o festival tem "uma vibe muito chill". "Se isto fosse no Reino Unido, já haveria umas cem pessoas bêbedas caídas no chão", gracejou.

A 10.ª edição do Primavera Sound Porto começou na quarta-feira e termina no sábado. Este ano, o festival ocupa um espaço maior no Parque da Cidade e dura quatro dias, em vez dos habituais três, uma forma de comemorar as dez edições. Além de uma nova disposição dos palcos, a organização aumentou a zona de restauração e criou mais áreas de casa de banho.

Os Pet Shop Boys, My Morning Jacket, Pusha T, Le Tigre, St Vincent e NxWorries estão entre as bandas e artistas que actuam esta sexta-feira no festival Primavera Sound Porto, a decorrer no Parque da Cidade. O recinto abre às 16h e os concertos arrancam 45 minutos depois.

Esta sexta-feira ainda poderemos ter chuva moderada ao final da tarde. Amanhã, cruzem os dedos, a chuva dará tréguas. Ou não cruzem, porque não é assim tão mau. Não é a primeira vez que o festival é atingido pela chuva e esta convidada especial sempre foi bem recebida. É impossível que qualquer pessoa que tenha estado em 2018 no concerto de Nick Cave o tenha esquecido. A chuva fez parte do inesquecível momento.