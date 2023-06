Guião para um Verão em redor do Sado: revista Solo com o Público de 17 de Junho

Vinhos e viagens com raiz na Península de Setúbal é o mote da Solo, uma revista de 36 páginas distribuída gratuitamente com o PÚBLICO, no próximo sábado.

A região tem uma dimensão considerável, para cima de cinco mil quilómetros quadrados, mas tem uma linha que lhe cose a paisagem – e segui-la ajuda-nos a encontrar o fio à meada de um território que junta mar e montanha, pinhal e planície.

A revista Solo toma como ponto de partida e de chegada a Península de Setúbal, e a edição de Verão, que chega às bancas com o PÚBLICO de 17 de Junho, tem o rio Sado como linha condutora – a par dos vinhos, da boa mesa, da “arte de viver”.

A partir de Alcácer do Sal e do conforto da Herdade da Barrosinha, traçamos um roteiro de fim-de-semana longe do turismo de massas, entre Torrão, Santa Susana e as barragens que as refrescam, com tempo para uma viagem de barco Sado acima com prova de vinho a bordo.

Mais perto do mar, mas sem perder o rio azul de vista, espetamos uns quantos alfinetes no mapa, para guiar pela Península de Tróia e pela Comporta quem gosta de viajar pelo estômago. Marisco, peixe fresco, cozinha de autor, gelados artesanais, há muitas moradas para encontrar a felicidade à mesa.

Para quem inclui nesse desígnio de felicidade as ostras, também elas um tesouro do Sado, juntamos os vinhos que ajudam a elevar a fasquia. O assunto não é fácil nem consensual, é certo – aliás, reconhece o crítico de serviço, “com excepção das alcachofras, nada é mais desafiante na ligação com vinhos do que as ostras” –, mas ao cabo de uma prova exaustiva de brancos e rosés, Edgardo Pacheco reúne uma selecção de referências que cumprem o propósito com distinção. E traça um caminho para ajudar a descodificar essa periclitante ligação gastronómica.

Sem fugir do assunto gastronómico, voltamo-nos para o pinhal, para dar atenção ao “ouro branco” do Sul. Seguimos o rasto ao pinhão de Alcácer, do descasque da pinha até às tradicionais pinhoadas (ou à sua aplicação na cozinha autoral), com tempo de sobra para lhe descobrir algumas ligações vínicas.

Para não desconversar dos vinhos, juntamos à rota a Quinta do Piloto e a Quinta de Catralvos, duas adegas marcadas pela proximidade do Parque Natural da Arrábida. Porque os olhos também provam.

A Solo é uma revista produzida, editada e distribuída pelo PÚBLICO, com o apoio da Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal. Enquanto a próxima edição não chega às bancas, pode conhecer os números anteriores aqui.