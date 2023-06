Trilhos de Santa Maria recebem a 3.ª edição do SMAT

A competição de trail na ilha açoriana, que se disputa neste sábado, contará com a presença de cerca de 200 atletas e é organizada pela secção de trail running da Casa do Povo de São Pedro.

Certificado pela Associação de Trail Running de Portugal (ATRP), o Santa Maria Trail (SMAT) será disputado neste sábado – a primeira prova arranca às 8h00 – e, ao longo de trilhos, caminhos florestais e linhas de água do concelho de Vila do Porto, na Ilha de Santa Maria, nos Açores, cerca de 200 atletas de 13 nacionalidades vão lutar pela vitória em três distâncias: 55 (Trail Ultra), 36 (Trail Longo) e 18 quilómetros (Trail Curto).

Organizada pela secção de trail running da Casa do Povo de São Pedro, o tiro de partida para a 3.ª edição da competição será dado às 8h00, na praia Formosa, na freguesia de Almagreira, com o arranque do Trail Ultra.

Com o final marcado para o lugar dos Anjos, na Vila do Porto, este será o percurso mais exigente, devido às condicionantes técnicas, altimétricas e à quilometragem da prova.

Sempre com partida da praia Formosa, uma hora mais tarde será a vez de ser dada a partida do Trail Longo e, às 10h00, começam a competir os concorrentes inscritos para a distância de 18 quilómetros do Santa Maria Trail - SMAT By Sport Zone.